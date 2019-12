Diese Jubiläen feierte Bayerisch-Schwaben 2019

440 Jahre

Pfeiffer

Im Bereich der Seil- und Hebetechnik hat sich Pfeiffer in den letzten Jahren weiterentwickelt. Von den Naturfasern zum heutigen Drahtseil, vor allem in der Anwendung für Kranseile, Aufzüge und das Bauen mit Seilen. In diesen Anwendungen sind sie zwischenzeitig international mit über 30 Gesellschaften in 19 Ländern unterwegs.

325 Jahre

Walter Fensterbau

Gleichzeitig zum 325-jährigen Firmenjubiläum kann der Fensterbauer aus Augsburg auch die Eröffnung einer neuen Halle feiern. Der Neubau soll dabei helfen, das Unternehmen in die Zukunft zu führen.

100 Jahre

HEIM-Gruppe

In diesem Jahr kann die HEIM-Gruppe auf eine mittlerweile 100-jährige Geschichte zurückblicken. Mit einem Festakt am 19. September 2019 im Ulmer Donautal wurde das Jubiläum mit über 500 geladenen Gästen begangen.

SPN Schwaben Präzision

Die SPN Schwaben Präzision wurde im Jahr 1919 in Glashütte in Sachsen unter dem Namen Pilz & Hayard gegründet.

Erhardt+Leimer

Ein Jahrhundert lang besteht das Augsburger Automatisierungstechnik-Unternehmen bereits. Highlight im Jubiläumsjahr 2019 war der Festabend im Kongress am Park.

90 Jahre

Molkerei Gropper

Gleich zwei Tage lang feierte die Bissinger Molkerei Gropper ihr 90-jähriges Bestehen. Neben rund 800 Mitarbeitern von verschiedensten Standorten gratulierten auch 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und von Partnerunternehmen.

70 Jahre

Grünbeck Wasseraufbereitung

1949 wurde das Unternehmen durch Josef Grünbeck gegründet. Die damals noch unter dem Firmen-Namen „Wasserchemie und Apparatebau“ bekannte Einzelfirma feiert nun ihr 70-jähriges Bestehen.

STABER

Die Firma STABER feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Was mit einem Rucksack voll Werkzeugen angefangen hat, ist heute ein international agierendes Unternehmen.

65 Jahre

Hotel Rosenstock

Pünktlich zum 65. Geburtstag des Familienhotels in Fischen im Allgäu wird daraus ein Erwachsenenhotel.

50 Jahre

Destilla

Das Unternehmen feierte dieses Jahr mit Belegschaft, Kunden, Partnern und Gästen aus der Politik sein 50jähriges Bestehen. Gleichzeitig weihte der Aromen-Hersteller aus Nördlingen seinen zweiten Standort in Nördlingen ein.

RUF

Die Firma aus Zaisertshofen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Der Brikettier-Maschinen-Hersteller konnte in den letzten Jahrzehnten ein erhebliches Wachstum verzeichnen und ist mittlerweile auch international tätig.

MAHA

Im Jahr 1969 gegründet, spielt MAHA mittlerweile in der obersten Liga der Hersteller für Fahrzeugprüf- und Hebetechnik mit. Das Allgäuer Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.

30 Jahre

TAKTOMAT

Drei Jahrzehnte besteht TAKTOMAT schon am Markt. Zum Jubiläum begrüßte der Automatisierungs-Experte rund 400 Gäste am Hauptsitz in Pöttmes.

25 Jahre

vmm digital

Vor 25 Jahren, im November 1994, startete der vmm wirtschaftsverlag in einer Mühle in Anhausen bei Augsburg. Nun wurde die in der Region etablierte Marke vmm wirtschaftsverlag um die Unit „vmm digital“ erweitert. Zum Start ging auch die neue Website live.

SAUER BIBUS

Die Schweizer BIBUS Holding AG gründete 1984 ein Handelsunternehmen in Neu-Ulm. Dieses feierte dieses Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum.

Batz+Burgel

Seit 25 Jahren sitzt das Unternehmen für Metallbearbeitung+Metallhandel in Friedberg.

20 Jahre

c-tec

Digitalisierung, Automatisierung und nun Internationalisierung: die C-TEC Zerspanungs- und Fertigungstechnik GmbH feierte 2019 ihr 20-jähriges Bestehen.

10 Jahre

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Seit 10 Jahren unterstützt die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH Unternehmen in und um den Wirtschaftsstandort herum und bringt Entscheider zusammen. Das feierte A³ nun beim diesjährigen Sommerfest mit rund 600 Gästen.

Logistik Xtra

Die Logistik Xtra GmbH aus Mühlhausen im Landkreis Aichach-Friedberg feierte 2019 ihr zehnjähriges Jubiläum. Wie sich das Unternehmen seit 2009 entwickelt hat – und was es für die Zukunft plant.