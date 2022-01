Das waren die erfolgreichsten Interviews 2021

Sension im Interview: Helfen Antikörpertests im Kampf gegen Corona?

Die Sension GmbH ist ein Unternehmen in der Augsburger Innenstadt, das Corona-Antikörpertests für zuhause anbietet. Die Geschäftsführer Dr. Peter Schneider und Anna Funk sowie Dr. Jörg Haberstock erläutern im Interview, wie diese zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen.

Chef des Hotels Bergkristall: „Unser Lebenswerk wird zerstört“

Seit heute haben viele Hotels in Bayern wieder geöffnet. Doch die Allgäuer Hoteliers werden durch die Corona-Regeln gegenüber dem Ausland benachteiligt. Hans-Jörg Lingg, Chef vom Hotel Bergkristall, sagt deutlich: „Wir waren jetzt 7 Monate still, aber nun reicht es uns.”

Die Buchloer Franz Mensch GmbH vertreibt Corona-Schnelltests. Achim Theiler, Geschäftsführer des Unternehmens, erklärt im Interview, wieso er kein Verständnis für die wochenlange Wartezeit auf die behördliche Genehmigung von Laientests hat.

Augsburger Bernd Siegmund ist „unglücklich mit Corona-Politik“

Seit Ende letzten Jahres hat die Bernd Siegmund GmbH aus Oberottmarshausen Corona-Schnelltests im Verkauf. Geschäftsführer Bernd Siegmund erklärt im Interview, wieso die Pflicht, einmal pro Woche zu testen, nur ein fauler Kompromiss ist.

No 7 in Augsburg: „Planlosigkeit der Politik ist verstörend“

Die Innenstädte sind durch die Pandemie wie ausgestorben. Ulrich Mayer, Geschäftsführer der No 7 Herbert Mayer KG in Augsburg erklärt im Interview, wieso für eine Öffnung der Gastro von größter Wichtigkeit für den Handel ist und weshalb er langfristig von der Pandemie profitieren wird.

Pfeifer-Gruppe: So gelingt die Unternehmensnachfolge

Seit Anfang des Jahres hat die Pfeifer-Gruppe mit Ralph Wiegand einen neuen CEO. Im Interview verrät er gemeinsam mit Inhaber Gerhard Pfeifer, welche Herausforderungen ein Führungswechsel mit sich bringt und mit welchen Tipps er gelingen kann.

BMTS schließt sein Werk in Blaichach – und das obwohl die Produktion ausgebaut werden soll. Wie das zusammenpasst, erklärt Marco Esser, Vice President Human Resources, Compliance and Legal, in der BMTS Hauptzentrale in Stuttgart, im Interview.

AKW Gundremmingen geht 2021 vom Netz

Das letzte Jahr Stromproduktion im Kernkraftwerk Gundremmingen ist angebrochen. Dr. Heiko Ringel, Leiter der Anlage, erklärt im Interview, wie es mit den Mitarbeitern weitergeht und wie sich das Abschalten auf Bayerisch-Schwaben auswirken wird.

Deshalb setzt AGCO/Fendt auf den Dieselmotor

Es bräuchte „Batterien so groß wie ein Güterwagon“. Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung, über Elektromobilität bei Landmaschinen, das Coronajahr 2020 und seinen Wünsche an die großen Nahrungsmittelerzeuger.

Deshalb wird am Bosch-Standort Blaichach investiert

Das Oberallgäu hat eine starke Wirtschaft. Dies bezeugen große Arbeitgeber, die in der Region schon über lange Zeit erfolgreich sind. Eines dieser Unternehmen ist Bosch in Blaichach. Im Interview erklärt der kaufmännische Werkleiter Johannes Lauterbach, welche Investitionen in Blaichach geplant sind und wo die strategischen Ziele für die Zeit nach Corona liegen.

So sagt Wanzl aus Leipheim Corona den Kampf an

Unlängst installierte Wanzl in der Hessing Klinik Augsburg seine erste „Corona-Schleuse“. Im Interview erklärt Ralf Aubele, Geschäftsbereichsleiter Access Solutions, weshalb der Einsatz zunächst gar nichts mit Corona zu tun hatte – und wie sich das Unternehmen weiter dem Kampf gegen das Virus stellt.

Wie erleben Augsburger Fahrschulen die Corona-Krise?

Fahrschulen in Bayerisch-Schwaben dürfen nach Monaten im Lockdown wieder öffnen. Evelyn Unseld, Inhaberin von Günter’s Fahrschule im Augsburger Stadtteil Haunstetten, verrät im Interview weshalb ihre privaten Rücklagen für den zweiten Lockdown herhalten mussten und wie der Unterricht jetzt abläuft.

Insolvenz: Wie sich Augusta Personaldienstleistung rettete

Vor fast genau einem Jahr meldete die Augusta Personaldienstleistungen GmbH aus Augsburg, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu stecken. Im Interview verrät Geschäftsführer Wolfgang Braunmüller, mit welcher Strategie er sein Unternehmen gerettet hat und was die Personalauswahl damit zu tun hat.

Hotel Maximilian's: „Dieses Szenario wäre Horror für unsere Branche“

Hotel Manager des Maximilian’s, Michael Artner, verrät im Interview, ob die Sommermonate die Umsatzeinbußen auffangen konnten und wie sich der Tourismus in Augsburg verhält.

