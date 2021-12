Die Top 10 der Spatenstiche und Grundsteinlegungen im Jahr 2021

Porsche

Direkt an der B17 in Gersthofen ist der Spatenstich für den Neubau eines neuen Porsche Zentrums erfolgt. Es ist eines der ersten Porsche Zentren in Deutschland, in dem das neue Retail-Konzept umgesetzt wird.

Spatenstich für das neue Porsche Zentrum Augsburg

Gröger Recycling

Das Günzburger Unternehmen Gröger Recycling feiert im Jahr 2021 zwei Meilensteine: das Jubiläum und einen weiteren Spatenstich. Ende Juni war Spatenstich in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg, wo das Unternehmen 2017 das 18.000 Quadratmeter große Areal der Firma Luible gekauft hat.

DLR Forschungszentrum

Die Luftfahrt benötigt neue Triebwerkstechnologien für eine digitalisierte Zukunft. Dafür entsteht in Augsburg ein neues Forschungsgebäude am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit dem Spatenstich erfolgte nun der Baubeginn.

Spatenstich zum DLR For­schungs­ge­bäu­de in Augs­burg

Grünbeck

Vergangenes Jahr verkündete die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH den Ausbau seines Standorts in Höchstädt. Nun wurde der erste Spatenstich zur Werksentwicklung gesetzt.

Projekt „Gutenberg7“

Seit geraumer Zeit liegt das Grundstück im Gewerbegebiet Neusäß-Mitte brach. Doch nicht mehr lange: Der symbolische Spatenstich für das Projekt „Gutenberg7“ wurde gesetzt. Und ein Ankermieter ist auch schon gefunden.

Spatenstich des Gutenberg7

Geda

Am 28.10.2021 erfolgte der offizielle Spatenstich für die neue Mertinger Straße in Asbach-Bäumenheim. Was die Straßenverlegung für die Firmenexpansion von Geda am Standort Asbach- Bäumenheim bedeutet.

Wohnbaugruppe Augsburg Firmenzentrale

Die städtische Tochter investiert über 46 Millionen Euro in eine neue Firmenzentrale. Am Mittwoch feierte die Wohnbaugruppe Augsburg den Spatenstich für das Projekt.

Airbus Helicopters

Standortleiter Helmut Färber und der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré sind zufrieden. Denn mit dem Spatenstich zur neuen Produktionshalle bei Airbus Helicopters in Donauwörth wird in den Standort investiert.

Wohnbaugruppe Augsburg Pfersee

Spatenstich für den „Sheridanpark II“: Angrenzend an die Wohnanlage „Sheridanpark I“ realisiert die Wohnbaugruppe Augsburg ein weiteres Neubauprojekt mit 62 dauerhaft bezahlbaren Wohnungen in Pfersee. Diese werden voraussichtlich im 4. Quartal 2023 fertiggestellt.

Memminger Osten

Mit symbolischen Spatenstichen wurde ein umfangreiches Bauprojekt im Memminger Osten gestartet: Die Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich der Schießstattstraße und der Benninger Straße soll in eine attraktive Grünanlage für Jung und Alt umgewandelt werden.