Das waren die erfolgreichsten Interviews 2019

Dr. Söhn über KUKA: „Kein Signal für ein Standort-Aus“

Im Interview verrät der China-Experte, vor welchem Investoren man sich wirklich fürchten sollte und warum der Abschied von Führungskräften bei KUKA nicht vorrangig an den Chinesen liegt.

Raimund Seibold: Silicon Valley im Vergleich zu Schwaben

Der Boxbote-Gründer Raimund Seibold war gemeinsam mit der IHK Schwaben im Silicon Valley unterwegs. Wie er das dortige Mindset erlebt hat und woran es Bayerisch-Schwaben noch fehlt, verrät er im Interview

Gerhard Pfeifer: 440 Jahre erfolgreich am Markt

Wie ein Unternehmen 440 Jahre erfolgreich bleibt, wie Unternehmensnachfolge richtig geht und was er sich für den deutschen Mittelstand wünscht, erzählt Gerhard Pfeifer im Interview.

Fusion Augsburg-Ostallgäu: Das sagen die Vorstände im Interview

Im Interview mit uns haben die beiden Vorstände, Heinrich Stumpf und Hermann Starnecker, verraten, wieso sie sich zusammenschließen und wie die Kulturen „Allgäu“ und „Augsburg“ zusammenpassen.

Tobias Emminger: Änderungen im Ofenhaus

Im Ofenhaus auf dem Gaswerk-Areal befand sich ab April neben der brechtbühne des Staatstheaters die neue Gastronomie von Tobias Emminger. Im Interview hat er uns verraten, was bis zur Eröffnung noch zu tun ist und wie sein Konzept aussieht.

Frank Klingemann: Das zog den Ex-KUKAner zurück zu HLS

Ende Februar wurde bekannt, dass Frank Klingemann als Mitglied der Geschäftsleitung wieder zu HLS stößt. Zuvor war er einige Jahre bei der KUKA beschäftigt. Was ihn zurück brachte, welche Ziele er hat und was er aus seiner Zeit bei KUKA zur HLS mitbringt, hat er im Interview verraten.

Alessandro Cacciola: Wandel bei Andreas Schmid Logistik

Dem Gersthofer Unternehmen Andreas Schmid Logistik AG stand dieses Jahr ein großer Wandel bevor. Wir haben Alessandro Cacciola, Vorstand der Andreas Schmid Logistik, gefragt, was sich verändert und wieso der Logistiker umfirmiert.

Manuela Stone: Neue Chefin im LEGOLAND Günzburg

Seit Mai 2019 ist Manuela Stone Geschäftsführerin des LEGOLAND Günzburg. Welchen Rat ihr ihr Vorgänger gab, wie es um den Frauen-Anteil im Park steht und warum sie sich 2002 entschloss, für das Unternehmen zu arbeiten, erklärte sie uns im Interview.

Dr. Bernhard Hock: Der Wechsel zur rt1.media group

Mitte des Jahres hat Dr. Bernhard Hock seine neue Position als Geschäftsführer der rt1.media group in Augsburg angetreten. Wir haben ihn gefragt, was ihn an der Stelle gereizt hat und was er mit der Gruppe vorhat.

The Giants Walk: Ideen lernen laufen

The Giants Walk will bisher nicht verwirklichte Ideen, die in vielen Unternehmen schlummern, endlich in die Umsetzung bringen. Dafür sollen junge Talente und Studierende mit den Firmen zusammengeführt werden. Gründer Christian Gebler und Andreas Renner sowie Beirat Michael Kimmich erzählen im Interview mit B4BSCHWABEN.de, wie die Ideen laufen lernen sollen.

Ferdinand Munk: 120 Jahre Günzburger Steigtechnik

Die Günzburger Steigtechnik hat sich in den letzten Jahren zu einem Innovationstreiber für Leitern, Rollgerüste, Sonderkonstruktionen und Rettungstechnik entwickelt. Im Interview verriet uns Geschäftsführer Ferdinand Munk, was sich bis heute nicht verändert hat und was er den Unternehmensgründer gerne einmal fragen würde.

Dr. Michael Proeller: Machtkampf zwischen China, USA und Europa

100 Jahre ist das Augsburger Unternehmen Erhardt+Leimer erfolgreich am Markt tätig und suchte bereits früh das Ausland. Geschäftsführer Dr. Michael Proeller war bei uns zu Gast und erzählte, wie man richtige Entscheidungen trifft, was den Mittelstand aus China und den USA erwartet und wie sein Masterplan aussieht.

Rüdiger Maas: Was die sogenannte Generation Z von der Arbeitswelt erwartet

Die Generation Z strömte 2019 auf den Arbeitsmarkt – und sie ist anders als ihre Vorgänger. Doch was erwartet diese Generation von ihrem Chef? Das verrät Rüdiger Maas, Geschäftsführer der Maas Beratungsgesellschaft mbH, im Interview.

Shop & Drop: Neuer Service für Innenstadtkunden

In der Karolinenstraße eröffnete am 1. Oktober ein neuer Service: Bei Shop & Drop können Kunden in der Innenstadt ihre Einkäufe zukünftig nicht nur zwischenlagern, sondern sich auch kostenlos nach Hause liefern lassen.

Auxelerator: Zusammenarbeit von Unternehmen und Startups

Vier Wochen lang verwandelte sich das Zwischenzeit in der Annastraße zum Experimentierraum und zum Do- und Think-Tank für die Augsburger Kreativ-, Start-Up- und Innovations-Szene. Wie es mit dem Auxelerator in Zukunft weitergehen soll und wieso auch etablierte Unternehmen davon profitieren, verrät Mitinitiator Tobias Seemiller vom DZ.S.

Ingrid Schieb: Inklusion in der Hotellerie

Die Hotel-Branche hat dieses Jahr verzweifelt nach Nachwuchskräften gesucht. Viel ungenutztes Potenzial sehen die Köpfe hinter dem Inklusions-Hotel „einsmehr“ in Menschen mit Beeinträchtigung. Ingrid Schieb, pädagogische Fachkraft, erklärt im Interview, wie auch andere Hotels hier passende Fachkräfte finden können.