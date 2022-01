Diese Personalien haben Bayerisch-Schwaben 2021 bewegt

Taglieber Holzbau erweitert Geschäftsführung

Mit Wirkung zum 1. Januar erweitern die Kinder von Inhaber Erwin und Gabi Taglieber die Geschäftsführung des Oettinger Unternehmens Taglieber Holzbau.

Richard Gerstandl wurde zum 1. Februar 2021 bei der Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG sowie der Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG zum Geschäftsführer bestellt.

Das ist der neue Geschäftsführer von Monta

Nachdem Roy Gibson Ende Februar in den Ruhestand gegangen ist, wurde Daniel Lückfeldt in die Geschäftsleitung berufen.

LEW verkündet Wechsel im Vorstand

Dr. Dietrich Gemmel ist seit dem ersten Juni 2021 im Vorstand des Unternehmens und trat damit die Nachfolge von Norbert Schürmann an.

Peri verkündet Wechsel in der Geschäftsführung

Christian Schwörer, bisheriger Vorsitzende des Beirates der Peri Gruppe, hat zum 1. März für einen Übergangszeitraum von zunächst 12-18 Monaten den Vorsitz der Geschäftsführung der Peri Gruppe übernommen.

Xitaso erweitert die Geschäftsführung

Mit dem Digitalisierungsexperten Dr. Michael Schackert als COO und dem Finanzspezialisten Andreas Beirer als CFO wurde die Geschäftsführung der Xitaso GmbH zusätzlich zu Ulrich und Martin Huggenberger erweitert und ausgebaut.

Michael Artner ist im ersten Haus am Platz zum Hotel Manager aufgestiegen. Er ist somit an der Seite von Theodor Gandenheimer – dem Managing Director des Maximilian’s – zukünftig für den gesamten operativen Hotelablauf verantwortlich.

Hochland stellt neuen Vorstand vor

In Zukunft wird ein vierköpfiges Gremium die Holding des Allgäuer Käseherstellers führen.

Horst Schönfeld wird neuer Chef der Kreissparkasse Augsburg

Horst Schönfeld hat das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Er folgte auf Richard Fank, der zum 15. Juni in den Ruhestand gewechselt ist.

Neues Vorstandsmitglied bei UPM

Massimo Reynaudo hat zum 1.Oktober 2021 als Executive Vice President die Verantwortung für den Geschäftsbereich UPM Communication Papers übernehmen.

Das ist der neue CEO von Kögel

Christian Renners hat zum 1. Oktober die Position des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Kögel Trailer GmbH übernommen.

Andreas Schmid Group stellt neue Führungskraft vor

Mit Dr.-Ing. Matthias Schindler beruft die Andreas Schmid Group ab dem 1. Januar 2022 einen Experten für Digitalisierung in den Vorstand.

Barbara und Bernd Arnhold verlassen Kommdirekt

Die Erfolgssgeschichte von Kommdirekt begann in einer 50qm-Dachwohnung in Friedberg. Rund drei Jahrzehnte später übergeben die Gründer, Barabara und Bernd Arnhold, ihre Digitalagentur an das Kommdirekt-Eigenwächs, Heiko Horter.

Aumüller stellt Führungsspitze neu auf

Personell übernahm die bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung Ramona Meinzer ab 1. Oktober die alleinige Geschäftsführung. Zuvor schied der zweite Geschäftsführer Florian Aumüller in gegenseitigem Einvernehmen aus.

Chefredakteur Gregor Peter Schmitz verlässt Augsburger Allgemeine

Dr. Gregor Peter Schmitz, der seit Anfang 2018 Chefredakteur der Augsburger Allgemeine ist, verlässt im Februar 2022 die Mediengruppe Pressedruck.