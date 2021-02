LEW verkündet Wechsel im Vorstand

Die Lechwerke AG aus Augsburg hat eine Änderung auf Führungsebene bekannt gegeben. Dieser Wechsel soll noch dieses Jahr vollzogen werden.

Dr. Dietrich Gemmel ist ab dem ersten Juni 2021 neu im Vorstand des Unternehmens und tritt damit die Nachfolge von Norbert Schürmann an. Dieser soll Ende Mai plangemäß aus dem Vorstand der Lechwerke AG ausscheiden. Dies wurde Mitte Februar vom Aufsichtsrat der Lechwerke AG beschlossen.

Gemmel bringe laut Aussage des Unternehmens langjährige Erfahrung in der Energiebranche mit. So habe er unter anderem das Privatkundengeschäft bei innogy verantwortet und den Energieanbieter eprimo aufgebaut sowie über neun Jahre geleitet. Davor war Gemmel in mehreren Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche tätig. Dr. Dietrich Gemmel führt die LEW-Gruppe künftig gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Dr. Markus Litpher.

Die LEW-Gruppe ist als regionaler Energieversorger in Bayern und Teilen Baden-Württembergs tätig und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter. LEW versorgt Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden sowie Kommunen mit Strom und Gas und bietet ein breites Angebot an Energielösungen. Die LEW-Gruppe betreibt das Stromverteilnetz in der Region und ist mit 36 Wasserkraftwerken einer der führenden Erzeuger von umweltfreundlicher Energie aus Wasserkraft in Bayern. Außerdem bietet LEW Dienstleistungen in den Bereichen Netz- und Anlagenbau, Energieerzeugung und Telekommunikation an. Die LEW-Gruppe betreibt ein eigenes, rund 4.500 Kilometer langes Glasfasernetz in der Region.