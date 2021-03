Xitaso aus Augsburg erweitert die Geschäftsführung

Der Software-Engineering-Dienstleister Xitaso aus Augsburg verzeichnet stabiles und kontinuierliches Wachstum sowie eine dynamischen Entwicklung der Firmengruppe, das hat das Unternehmen Ende März verkündet. In dem Zuge soll nun auch die Unternehmensführung breiter aufgestellt werden. Mit dem Digitalisierungsexperten Dr. Michael Schackert als COO und dem Finanzspezialisten Andreas Beirer als CFO wird die Geschäftsführung der Xitaso GmbH zusätzlich zu Ulrich und Martin Huggenberger erweitert und ausgebaut.

Seit 2016 hat sich Xitaso mehr als verdoppelt und ist mittlerweile mit über 120 Mitarbeiter einer der führenden Software-Engineering-Dienstleister im bayerisch-schwäbischen Raum. Xitaso entwickelt Softwarelösungen, die State-of-the-Art-Technologien wie künstliche Intelligenz als zentrale Bestandteile integrieren. Auf Basis der Erfahrung in IT-Projekten gehört außerdem die Beratung zur Modernisierung von bestehenden Systemlandschaften zum Portfolio. Bei Xitaso werde laut eigener Aussage des Unternehmens neben technologischer Expertise konsequent auf agile Arbeitsweisen und ein hohes Maß an Selbstorganisation gesetzt.

Berufliche Laufbahn des neuen COO Dr. Michael Schackert

Mit Dr. Michael Schackert verantwortet nun ein langjähriger Mitarbeiter aus den eigenen Reihen als COO die operativen Betriebsabläufe und das Tagesgeschäft. Nach seiner Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) arbeitete der Physiker ab 2014 bei Xitaso zunächst als Software-Entwickler und danach viele Jahre als Product Owner. Bereits seit 2018 koordiniert er sämtliche Kundenprojekte und die mittlerweile 15 cross-funktional besetzten Projektteams. Sein zentrales Bestreben ist es, die Rahmenbedingungen für Selbstorganisation und Eigenverantwortung so zu gestalten, dass sich jeder Mitarbeitende vom Xitaso mit seinem Know-how in Software Engineering bestmöglich entfalten kann und so den maximalen Wertbeitrag für die Kunden liefert.

Die kaufmännische Leitung der Xitaso GmbH übernimmt ab sofort Andreas Beirer in der Funktion des Geschäftsführers und CFO. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg, erweiterte sein Know-how mit einem MBA an der University of Dayton in den USA und war vor seiner Anstellung bei Xitaso bei namhaften Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Unterhaltungselektronik und internationalem Handel wie beispielweise Drivelock SE oder Drucker.de beschäftigt. Seit 2019 ist Andreas Beirer im Finance und Controlling bei der Xitaso GmbH tätig, zuletzt auch als Prokurist. Er steht für konsequente, unternehmensweite Transparenz ein und sorgt für offenen Informationsfluss als Grundlage für die selbstorganisierte Entscheidungsfindung.

Strategische Weiterentwicklung von Xitaso soll vorangetrieben werden

„Mit der Erweiterung der Geschäftsführung schaffen wir für meinen Bruder Martin und mich den Raum, uns auf die strategische Weiterentwicklung von Xitaso zu fokussieren“, so Gründer und CEO Ulrich Huggenberger. „Gleichzeitig können wir unsere Kunden weiterhin bestens betreuen, um mit ihnen in allen Aspekten der digitalen Transformation Maßstäbe zu setzen.“

