Barbara und Bernd Arnhold verlassen Kommdirekt

Zum Jahresende werden die bisherigen Geschäftsführer Barbara und Bernd Arnhold das Unternehmen nach 27 Jahren verlassen. Das haben die beiden am Dienstag offiziell in ihrem Newsletter verkündet. Darin enthalten ist ein Link zu einem ganz persönlichen Video, in welchem sie sich bei ihren Geschäftspartnern und Kunden bedanken.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Barbara und Bernd Arnhold wollen 2022 „wiederkommen“

„Ein kluges Zitat besagt: Wenn du in einer Sache Meister bist, dann sollst du in einer neuen Sache Schüler werden,“ sagt Barbara Arnhold im Video. Sie wollen sich nämlich nicht zur Ruhe setzen, sondern nächstes Jahr „mit neuen Ideen an Board“ wiederkommen. Was sie genau geplant haben, verraten sie noch nicht.

Ab 1. Januar 2022 ist Heiko Horter der alleinige geschäftsführende Gesellschafter von Kommdirekt. „Ein sportlicher Schritt, auch für mich als Stürmer des TSV Fischach", sagt Horter im Video. Aber er habe die volle Rückendeckung seines bewährten Teams.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Horter ist seit über 10 Jahren bei Kommdirekt

Der neue CEO ist den meisten bereits bekannt in seiner bisherigen Funktion als CDO und Mitglied der Geschäftsleitung. Er habe über 10 Jahre maßgeblich am Erfolg der Agentur mitgewirkt und mitgearbeitet und diesen am Ende mitermöglicht. Mit Heiko Horter komme der richtige Mann zur richtigen Zeit ans Ruder, so die Arnholds.

Kommdirekt mit Sitz im Martinipark in Augsburg zählt zu den führenden Digitalagenturen . Rund 20 Mitarbeiter aus 8 Nationen entwickeln und programmieren Digital-Lösungen in den Bereichen Marketing- /Leadautomation, Webrelaunches sowie der Business App SAMOA.