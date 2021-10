Das ist der neue CEO von Kögel aus Burtenbach

Christian Renners hat zum 01. Oktober die Position des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Kögel Trailer GmbH übernommen. Das verkündete das Unternehmen jetzt Zudem zeichnet Renners für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development verantwortlich. Er will den Kundenfokus weiter stärken und ihnen die wirtschaftlichsten und nachhaltigsten Transportlösungen entsprechend ihrer Bedürfnisse liefern.

Damit besteht die Geschäftsführung von Kögel künftig aus vier Personen. Neben Christian Renners sind das Thomas Heckel (CFO), Thomas Eschey (COO) und Massimo Dodoni (CSO). Christian Renners ist ein erfahrener Top-Manager mit jahrzehntelanger Expertise im B2B-Bereich, meldet Kögel. Zuletzt war er sechs Jahre als Geschäftsführer von Vossloh Fastening Systems GmbH, einer Tochter der Vossloh AG, tätig. Der Vossloh-Konzern ist ein weltweit führendes Unternehmen der Bahninfrastruktur-Branche.

Der ausgebildete Maschinenschlosser und studierte Maschinenbau-Ingenieur sowie MBA (Master of Business Administration) begleitete zahlreiche leitende Tätigkeiten in der Industrie und sammelte dabei auch Erfahrungen in der Automobil-nahen Wirtschaft sowie im Transport- und Logistikwesen.

„Kögel bietet ein hochinnovatives Portfolio an Transportlösungen. Dahinter steht über alle Unternehmensbereiche hinweg ein hochmotiviertes Team mit außerordentlichem Know-how. Das zusammengenommen ermöglicht dem Unternehmen ausgezeichnete Perspektiven“, erklärt Renners. „Besonders wichtig ist mir, dass wir unseren Kunden ein verlässlicher Partner sind und ihnen die besten Transportlösungen bezogen auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit liefern, damit sie im harten Wettbewerb bestehen können“, sagt der neue Vorsitzende der Geschäftsführung.

Gleichzeitig wird Renners gemeinsam mit den weiteren Geschäftsführern und dem gesamten Kögel Team das weitreichende Investitionsprogramm vorantreiben, das die Gesellschafter aufgelegt haben, erklärt eine Mitteilung des Unternehmens. Die Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe am Stammsitz von Kögel, Burtenbach, dienen der Erweiterung und Modernisierung von Verwaltung, Produktion und SKD-Fertigung sowie der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und der Stärkung der Innovationskraft von Kögel.