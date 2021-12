Das waren unsere Top-Bildergalerien 2021

Augsburger Unternehmerkreis „zeigt Gesicht“

Der Unternehmerkreis Augsburg macht auf die Situation der Branchen aufmerksam, die besonders unter der Coronakrise leiden. Unter dem Motto „Gesicht zeigen“ versammelten sich Unternehmer auf dem Augsburger Rathausplatz und unterstrichen ihre teils prekäre Situation.

MAN-Mitarbeiter protestieren in Augsburg

Viele Mitarbeiter von MAN Energy Solutions in Augsburg sind unzufrieden. Grund sind laut IG Metall stockende Tarifverhandlungen und eine unklare Perspektive für die Zukunft. Deshalb starteten sie einen 200-Mann-starken Protestzug.

Multivac feiert die Einweihung des neuen Anwendungs- und Trainingszentrums

Multivac wächst am Hauptsitz in Wolfertschwenden weiter. Jetzt wurde das neue Anwendungs- und Trainingszentrum eingeweiht. Dabei gewährte das Unternehmen auch Einblicke in das Slicing.

ROUND TABLE ZUKUNFT & INNOVATION

Auf Initiative von Rocketeer, der Augsburger Allgemeinen und B4B SCHWABEN kamen Rocketeers aus der Region im Rahmen der Innovation Week zum ROUND TABLE ZUKUNFT & INNOVATION zusammen. Im Fokus der Diskussionen standen viele Fragen rund um den Innovationsstandort.

Christiani eröffnet Kompetenzzentrum in Landsberg

Auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen Christiani im neuen Kompetenzzentrum in Landsberg am Lech seine Lösungen für die technische Aus- und Weiterbildung.

Führung im Biomasseheizkraftwerk Augsburg

Im Biomasseheizkraftwerk in Augsburg erzeugen die swa sowohl Strom als auch Wärme. Doch der Vorgang ist aufwändig. Bei einem Rundgang erklärt Dr. Markus Pröll, Experte für Energieerzeugung bei den Stadtwerken, wie aus unbehandeltem Holz Heizungswärme entsteht.

500 Jahre Fuggerei

Bei dem 500. Geburtstag der Fuggerei feierten Bewohner gemeinsam mit Gästen aus Politik, Zivilgesellschaft, Kunst und Kultur.

Netzwerktreffen von Talente für die Region im Kesselhaus Augsburg

Ende September fand das erste Netzwerkevent von Talente für die Region seit der Corona-Pandemie mit rund 160 Gästen statt.

10. M-net Firmenlauf 2021 in Augsburg

Auch 2021 startete in Augsburg wieder der m-net Firmenlauf. Auch ohne Massenstart nahmen zahlreiche Läufer an dem beliebten Event teil. An der Fotostelle an der Sportanlage Süd hielt B4B WIRTSCHFTSLEBEN SCHWABEN einige Läufer-Teams mit der Kamera fest.

Marketing Club Augsburg zu Gast im Autohaus Reisacher

Der Marketing Club Augsburg lud seine Mitglieder in den neuen Gebäudekomplex des Autohaus Reisacher am Standort Augsburg ein. In einem Impulvortrag erfuhren sie, wie Nachhaltigkeit und ökologische Leitgedanken in die umfangreiche Gebäudeplanung der Verkaufsstätte einflossen.