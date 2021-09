Neues Vorstandsmitglied bei UPM in Augsburg

Massimo Reynaudo wird ab dem 1.Oktober 2021 als Executive Vice President die Verantwortung für den Geschäftsbereich UPM Communication Papers übernehmen. Er berichtet an UPM CEO Jussi Pesonen und wird seinen Dienstsitz in Augsburg haben. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Massimo Reynaudo ist seit 2017 als Senior Vice President verantwortlich für das Geschäft mit selbstklebenden Etikettenpapieren bei UPM Raflatac in Europa, dem Mittleren Osten, Indien und Afrika. Davor hatte er verschiedene Managementfunktionen bei der Kimberly-Clark Corporation inne. Massimo Reynaudo verfügt über einen Masters Abschluss in Elektrotechnik und Business Administration. Er ist italienischer Staatsbürger.

„Wir hatten eine Reihe sehr fähiger Kandidaten für diese Position. Massimo Reynaudo hat in den vergangenen Jahren durch herausragende Leistungen bei UPM Raflatac einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg unseres gesamten Unternehmens geleistet. Ich kenne und schätze ihn als hervorragende Führungskraft und einen Manager mit klarem Ergebnisfokus. Ich denke weiterhin, dass es für UPM wichtig ist, Karrieremöglichkeiten über die Geschäftsbereiche hinweg zu eröffnen. Massimo Reynaudo wird ein starkes und gut eingespieltes Team in UPM Communication Papers übernehmen. Der Geschäftsbereich wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von UPM spielen und Wachstum und Innovationen im gesamten Unternehmen ermöglichen,“ sagt Jussi Pesonen.

Winfried Schaur. Foto: UPM

„Gleichzeitig möchte ich Winfried Schaur für seine hervorragende Arbeit bei UPM Communication Papers danken. Er wird ab 1.Oktober 2021 seine neue Aufgabe als Executive Vice President Technology antreten. Winfried Schaur hat UPM Communication Papers mit Überzeugung und einer klaren Vision für die Führung und Weiterentwicklung eines traditionellen Geschäftsbereiches geleitet. Er wird nun ein neues Kapitel für sich und das Unternehmen eröffnen, indem er die Verantwortung für den Aufbau der neuen Aktivtäten mit biomolokularen Lösungen und den Bereich Forschung und Entwicklung des Unternehmens übernehmen wird.“