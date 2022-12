Das waren die Top 10 Jubiläen in Schwaben 2022

Jahresrückblick 2022

Collage: B4BSCHWABEN.de

Augsburger Fuggerei

Das höchste Jubiläum feierte dieses Jahr die älteste Sozialsiedlung der Welt. Zum 500. Geburtstag waren sogar Markus Söder und Ursula von der Leyen in Augsburg beim großen Festakt zu Gast.

SGL Carbon

In Meitingen feiert SGL Carbon einen runden Geburtstag. 100 Jahre lang wird am Standort in Schwaben schon produziert. Zwischenzeitlich ist Meitingen auch zum größten der SGL Standorte geworden.

Stadtsparkasse Augsburg

Ebenfalls einen runden Geburtstag feiert die Stadtsparkasse Augsburg. Vor 200 Jahren wurde das Kreditinstitut als „Augsburgische Ersparniss-Kasse mit Verzinsung“ gegründet. Zum Jubiläum wurden unter anderem große Rote Jubiläumsplastiken in der Stadt aufgestellt.

Mayr Antriebstechnik

In Mauerstetten organisierte Mayr Antriebstechnik einen großen Festakt. Denn das Unternehmen feiert 125 Jahre am Markt. Aus einem Kaufbeurer Handwerksbetrieb ist zwischenzeitlich ein global agierendes Unternehmen geworden.

Otto Martin Maschinenbau

Am 04. Februar 1922 gründeten die Stiefgeschwister Otto Martin und Heinrich Drexel die Firma. 2022 wird deshalb in Ottobeuren das 100-jährige Jubiläum mit einem Rückblick auf die vergangenen Dekaden gefeiert.

Aumüller Aumatic

Das Thierhauptener Unternehmen ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Neben der Geburtstagsfeier organisierte Geschäftsführerin Ramona Meinzer auch eine besondere Spendenaktion die zahlreichen Hilfsorganisationen zugute gekommen ist.

Andreas Renner GmbH

Ein weiteres 100-jähriges Jubiläum gab es 2022 in Lauingen zu feiern. Denn das Familienunternehmen Renner baut bereits seit 1922 in und um Dillingen Heizungen. Zum Jubiläum gab Geschäftsführer Andreas Renner ein exklusives Interview auf B4BSCHWABEN.de.

Legoland

2002 öffnete das Legoland Deutschland in Günzburg zum ersten Mal seine Tore. Inzwischen ist der Freizeitpark stets gewachsen und hat sich zu einem beliebten Ausflugsziel auch überregional einen Namen gemacht. Pünktlich zum Jubiläum eröffnet ein neuer Themenbereich.

Lech-Stahlwerke

Vor 50 Jahren wurde bei den Lech-Stahlwerken in Meitingen das erste Mal der Stahlofen in Betrieb genommen. Den nächsten Meilenstein strebt das Unternehmen zum70-jährigen Jubiläum 2040 an: Klimaneutralität.

DB Schenker

Zu einem Festakt lud das Unternehmen nach Gersthofen ein. Denn DB Schenker wird 2022 150 Jahre alt. Gestartet ist das Unternehmen in Österreich mit dem ersten Bahnsammelverkehr von Wien nach Paris. Inzwischen beschäftigt DB Schenker mehr als 76.000 Mitarbeiter.

