Aumüller feiert 50-jähriges Bestehen mit Spendenaktion

„Wir sind stolz auf unsere 50-jährige Firmengeschichte, in der wir uns von einem Handwerksbetrieb hin zu einem international erfolgreichen Industrieunternehmen entwickelt haben,“ sagt die Geschäftsführende Gesellschafterin Ramona Meinzer. „Das haben wir in erster Linie dem Gründergeist unseres Firmengründers Michael Aumüller, aber auch unseren engagierten Mitarbeitern zu verdanken. Ihr Einsatz und ihr Know-how, ihre Ideen und ihr kundenorientierter Service haben Aumüller zu dem Unternehmen gemacht, auf das wir heute alle so stolz sind. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Kunden, die uns über die vielen Jahre treu geblieben sind und mit denen wir ein partnerschaftliches Miteinander pflegen.“

Regional verwurzeltes Unternehmen von internationaler Relevanz Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mittlerweile ist Aumüller mit Niederlassungen in China, Russland, Großbritannien, Ungarn und Polen vertreten. Die Produkte des Unternehmens findet man auf der ganzen Welt, so zum Beispiel im Shanghai Port, im The Shard in London, im National Conference Center in Bejing, in der Wirtschaftsuniversität Wien oder etwa im Terminal zwei des Flughafens München. „Um international erfolgreich agieren zu können, muss man fest verwurzelt sein. Unsere Wurzeln liegen in Bayerisch-Schwaben. Wir verdanken dieser Region viel. Daher ist es uns ein großes Anliegen, unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und etwas von unserem Erfolg zurückzugeben, “ sagt Meinzer.

1.000 Euro Spende für jedes Firmenjahr Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Jubiläumsjahr organisiert Aumüller deshalb eine besondere Spendenaktion: Für jedes Jahr ihrer Firmengeschichte spendet das Unternehmen 1.000 Euro für einen guten Zweck. Für welchen – das entscheiden die Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter von Aumüller. Meinzer erklärt: „Als Dankeschön für das vertrauensvolle Miteinander in den vergangenen 50 Jahren möchten wir Ihr soziales Engagement mit insgesamt 50 Spenden über je 1.000 Euro unterstützen. Auf unserer Website kann man sich als Glücksbote registrieren und für seine Herzenssache werben. Wir freuen uns sehr, dass wir so besonders viele Menschen und Projekte an unserem Unternehmenserfolg teilhaben lassen können.“

Das hat das Unternehmen für die Zukunft geplant Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch in die zukünftige Entwicklung investiert das Familienunternehmen bereits heute sehr viel. Neben dem Bau eines modernen Logistik- und Versandzentrums gestaltet Aumüller nach modernen NewWork-Standards seine Arbeitsplätze neu. Des Weiteren investiert das Unternehmen regelmäßig in moderne Maschinen, welche eine hohe Fertigungstiefe und flexible Produktion garantieren. Auch jede Sonderlösung kann so projektbezogen und schnell realisiert werden. Ramona Meinzer führt aus: „Ein Unternehmen in Deutschland wird durchschnittlich nur rund 16 Jahre alt, weniger als die Hälfte erlebt das 30-jährige Jubiläum. Wenn ein Unternehmen wie Aumüller ein halbes Jahrhundert alt wird, dann ist das schon etwas Besonderes. Etwas, das zeigt, die Zukunft kann kommen. Wir freuen uns auf die nächsten 50 Jahre!“