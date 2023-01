Das waren die Top 10 Bildergalerien 2022

Jahresrückblick 2022

Corona adé! 2022 konnten endlich wieder große Events in Schwaben starten. Und B4BSCHWABEN.de war für Sie selbstverständlich mit der Kamera vor Ort dabei. Ein Rückblick auf die 10 spannendsten Events.

Round Table zur Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“

Auf Einladung der Augsburger Allgemeinen trafen sich Unternehmer aus der Region bei Topstar in Langenneufnach. Der Fokuspunkt – parallel zur Themenwoche in der Augsburger Allgemeinen – war die Frage, wie die Firmen der Region Nachhaltigkeit leben.

Round Table zur Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ Previous Next Beim Round Table zur Themenwoche „Nachhaltigkeit & Umwelt“ der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frage auf den Grund: Wie steht es eigentlich um die Nachhaltigkeit in Unternehmen aus der Region? Fotos: VMM/Thorsten Franzisi.

Rocketeer Festival 2022

Seit 2019 ist das Rocketeer Festival pausiert. Doch in diesem Jahr war es endlich wieder so weit. Spannende Ideen und frische Impulse wurden im Kongress am Park einem begeisterten Publikum präsentiert.

Rocketeer Festival 2022 Previous Next Das erste Mal seit 2019 startet das Rocketeer Festival in Augsburg wieder in seiner gewohnten Form. Zahlreiche Speaker und Zuschauer, Entscheider und Gründer waren im Kongress am Park zu Gast. Fotos: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

11. M-net Firmenlauf

Endlich konnte der M-net Firmenlauf wieder wie gewohnt stattfinden. Mit dabei waren Teams von zahlreichen Unternehmen aus der Region. Nachdem alle Läufer das Ziel erreicht hatten, startete die große Aftershowparty.

11. M-net Firmenlauf: Diese Teams sind angetreten Previous Next Viele Unternehmen waren beim ersten M-net Firmenlauf nach der Corona-Pause wieder dabei. Vor dem Startschuss präsentierten sich die Läufer an der Messe, wo das Laufevent traditionell startet. Fotos: B4BSCHWABEN.de

Das war die SparksCon 2022

Die SparksCon feierte dieses Jahr Premiere. Das von Team23 veranstaltete Innovations-Event begrüßte zahlreiche Gäste und Speaker – die allesamt ein positives Fazit zogen.

Das war die SparksCon 2022 Previous Next Zum ersten Mal startete das große Innovations-Event von Team23 auf dem Gaswerksgelände in Augsburg. Zahlreiche Besucher und Speaker waren zu Gast. Die Veranstalter sind mit dem Auftakt zufrieden. Fotos: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

125 Jahre Mayr Antriebstechnik

In Mauerstetten organisierte Mayr Antriebstechnik diesen Sommer einen großen Festakt. Denn das Unternehmen feiert seinen 125. Geburtstag. Aus dem kleinen Handwerksunternehmen ist zwischenzeitlich ein global agierendes Unternehmen geworden.

125 Jahre Mayr Antriebstechnik Previous Next Zahlreiche Gäste gratulierten beim großen Festakt Mayr Antriebstechnik zum 125. Geburtstag. Fotos: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

IHK Sommerfest 2022

Bei sonnigem Wetter lud die IHK Schwaben zu ihrem Sommerfest ein. Thema war in diesem Jahr, wie sich die regionale und globale Wirtschaft im Krisenmodus am klügsten verhält.

IHK Sommerfest 2022 Previous Next Zahlreiche Gäste versammelten sich bei der IHK Schwaben zum traditionellen Sommerfest. Das Motto: Die Weltwirtschaft im Krisenmodus. Fotos: Angelina Märkl und Michael Ermark/B4BSCHWABEN.de.

Plärrerumzug 2022

Gut 1.800 Teilnehmer war das Publikum beim diesjährigen Plärrerumzug stark. Zahlreiche Vereine und Gäste aus der Politik präsentierten sich beim größten Volksfest in Schwaben.

Plärrerumzug 2022 Previous Next Das größte Volksfest Schwabens, der Augsburger Plärrer, ist eröffnet. Beim Umzug waren rund 1.800 Teilnehmer dabei. Darunter auch Politik-Prominenz wie Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Fotos: Lisa Regenold / B4BSCHWABEN.de

16. VMM Mittelstandsfrühstück

Rund 100 Gäste waren bei der 16. Auflage des VMM Mittelstandsfrühstücks dabei. Traditionell findet das Netzwerkevent an besonderen Locations statt. 2020 begrüßte der Geschäftsführer von Baramundi, Uwe Beikirch, die Besucher im Neubau des Unternehmens im Augsburger Innovationspark.