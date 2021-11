Naherholung: Spatenstich im Memminger Osten

„Die Planung ist sehr vielversprechend, und ich freue mich, dass wir jetzt den Startschuss geben können, um hier eine Grünanlage mit hoher Aufenthaltsqualität für den Memminger Osten zu schaffen“, erklärte Oberbürgermeister Manfred Schilder beim offiziellen Spatenstich für das Bauprojekt, für das rund 2,4 Millionen Euro angesetzt sind.

Los geht es mit umfangreichen Tiefbauarbeiten zur Kanalerneuerung in den anliegenden Straßen, die rund ein Jahr in Anspruch nehmen werden. Im Zuge der Straßenarbeiten werden auch neue barrierefreie Bushaltestellen in der Benninger Straße mit Wartehäuschen eingerichtet. Ein Seitenarm der Schießstattstraße soll zurückgebaut werden, um die aktuell isolierte Lage der Verkehrsinsel zwischen drei Straßenzügen aufzuheben.

Auch wird die Grünfläche dadurch vergrößert von aktuell rund 2.100 Quadratmeter auf etwa 3.000 Quadratmeter. Bei Bürgerbeteiligungen der Sozialen Stadt Ost waren Defizite der aktuellen Grünfläche mehrfach angesprochen worden. „Aus einer begrünten Verkehrsinsel schaffen wir eine gartenähnliche Grünanlage mit Aufenthalts-, Grün- und Spielbereichen. Ein tolles Projekt für die Bürger im Memminger Osten“, betonte Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts und Projektleiter der Sozialen Stadt Ost.

Zum aktuellen Baumbestand auf der Grünfläche kommen Hecken- und Strauchpflanzungen hinzu, die entstehenden Klimahaine ergänzen den Lebensraum für Tiere. Es werden Liegewiesen zum Sonnen geschaffen und eine Pergola mit entsprechenden Sitzmöglichkeiten wird zum Verweilen einladen. Im südlichen Bereich sind konzentriert Spielmöglichkeiten vorgesehen. Hier sind zum Beispiel eine Boccia-Bahn, eine Rutsche, Wipptiere, ein Stangenwald sowie ein Sandspielbereich inklusive barrierefreien Sandspieltisch angedacht. Durch ansprechende Ausstattungselemente werden Aufenthaltsbereiche geschaffen. Darüber hinaus ist aufgrund der guten Resonanz ein zweiter offener Bücherschrank im Osten geplant.