Seitz investiert 13 Millionen Euro in neues Porsche Zentrum Augsburg

Direkt an der B17 in Gersthofen ist der Spatenstich für den Neubau eines neuen Porsche Zentrums erfolgt. Es ist eines der ersten Porsche Zentren in Deutschland, in dem das neue Retail-Konzept umgesetzt wird.

Seit 2014 gehört das Porsche Zentrum Augsburg in Gersthofen zur Seitz Gruppe. Direkt nebenan hat sich das Unternehmen nun entschlossen, einen Neubau zu realisieren. Ende Juli erfolgte der Spatenstich. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe", betont Jörg Seitz , Inhaber der Seitz Unternehmensgruppe. Seitz Autohaus-Gruppe startet Bauarbeiten für das neue Porsche Zentrum Augsburg „In der 68-jährigen Partnerschaft mit Porsche wird es eines der größten Projekte sein, die die Seitz Gruppe mit dem neuen Porsche Zentrum in Gersthofen realisieren wird", erklärt Wolfgang Döring, Geschäftsführer des Porsche Zentrum Augsburg anlässlich des offiziellen Baustarts. „Dieses Investment ist ein Bekenntnis zur Region, in der wir ja schon mit dem aktuellen Porsche Zentrum Augsburg fest verwurzelt sind." Darüber freut sich auch die Stadt Gersthofen. „Unser Standort lebt von Ansiedlungen wie dieser", betont die 3. Bürgermeisterin von Gersthofen, Sigrid Steiner. Rund 13 Millionen Euro investiert die Seitz Autohaus-Gruppe in den Neubau. Der Neubau entsteht auf einem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der B17 und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A8. Die bebaute Fläche umfasst rund 4.000 Quadratmeter. Die Ausstellungsfläche im Showroom wird Platz für 20 Fahrzeuge bieten. Die Werkstattkapazität des Neubaus verdoppelt sich im Vergleich zum aktuellen Porsche Zentrum. Die Seitz Gruppe bekennt sich damit klar zum Standort. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Für das alte Porsche Zentrum wird bis dahin ein Nachmieter gesucht. „Ich bin stolz darauf, dass Seitz dieses Investment tätigt", äußert sich Alexander Pollich, Geschäftsführer Porsche Deutschland GmbH. Spatenstich für das neue Porsche Zentrum Augsburg Eines der ersten Porsche Zentren mit neuem Retail-Konzept Doch wieso setzt Porsche weiter auf einen stationären Vertrieb? Alexander Pollich betont: „Wir bekennen uns klar zu unseren Partnern, weil wir der Auffassung sind, dass sich Onlinehandel und stationärer Handel perfekt ergänzen", betonte Alexander Pollich. Das persönliche Erlebnis für den Kunden soll nicht verloren gehen. Als eines der ersten Porsche Zentren in Deutschland setzt die Seitz Autohaus-Gruppe das neue Retail-Konzept „Destination Porsche" um. „Destination Porsche" soll zu einem zentralen Treffpunkt für die Porsche Community werden und sowohl bestehende als auch neue Kunden ansprechen. Die Räumlichkeiten sind offen und transparent gestaltet. Mit digitalen Lösungen soll eine Welt geschaffen werden, die den Kunden ein ganzheitliches Erlebnis bietet. Virtual-RealityAnwendungen bilden die eigene Fahrzeug-Konfiguration virtuell ab. Über Touchscreens werden die Produkte und Dienstleistungen der Marke Porsche interaktiv erlebbar. Fahrzeugabnahmen per Tablet, elektronische Unterschriften, Online-Zahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen tragen außerdem zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei.