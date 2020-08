IHK Schwaben Sommerfest: Rückblick auf die letzten Jahre

Seit bereits 11 Jahren lädt die IHK Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu ihrem Internationalen Sommerfest ein. Ein wechselndes Ländermotto ist dabei feste Tradition.

2019 stand das Sommerfest unter dem Motto „Digitalisierung trifft Globalisierung – Weltmacht China?!“. Rund 500 Gäste nahmen daran teil. Diskutiert wurde, welche Chancen und Risiken das für die international agierenden Unternehmen in Bayerisch-Schwaben birgt. Einer der Höhepunkte des Abends war der Impulsvortrag durch den chinesischen Botschafter S.E. Ken Wu.

2018 drehte sich bei der Veranstaltung alles um Frankreich. Auf Schloss Meseberg hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Macron kurz zuvor nach einer gemeinsamen Linie für ein neues Europa gesucht.

2017 hatte man sich für Großbritannien als Schwerpunkt entschieden, genauer gesagt den Brexit. Was das für die Unternehmen in Augsburg, in Schwaben bedeutet und wie es wohl weiter geht, waren die zentralen Fragen des IHK Sommerfests 2017. Unter den Gästen fanden sich auch der britische Botschafter, S.E. Sir Sebastian Wood KCMG, Dr. Volker Treiber von der DIHK und MdEP Markus Ferber.

Japan stand 2015 im Mittelpunkt des Großevents in der Stettenstraße. „Japan - Aufbruch im Umbruch“ war das Motto. Als Ehrgenäste durften der Botschafter Takeshi Nekane, höchster diplomatischer Repräsentant Japans in Deutschland, sowie die damalige Fujitsu-Managerin Vera Schneevoigt begrüßt werden.

„Zwischen Schoggi und Sushi“ feierten und netzwerkten die Gäste 2014 beim Länder-Motto Schweiz. Als Referentin sprach die wohl ranghöchste wirtschaftspolitische Repräsentantin des Nachbarlandes, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

2013 war Brasilien zu Gast in Schwaben. In Augsburg berichteten Ex-Fußballstar Paulo Sérgio sowie zahlreiche Unternehmer mit Erfahrung auf dem brasilianischen Markt über Chancen und Herausforderungen des Landes. Das Motto des Abends: „Brasilien – Export durch Sport“.

„Boom am Bosporus“ hieß es 2012, als die Türkei beim IHK Schwaben Sommerfest in den Mittelpunkt rückte. Rund 700 Gäste folgten der Einladung. Botschafter Hüseyin Avni Karslıoğlu war Ehrengast des Abends.

Kein Land sondern ganz Europa stand 2011 als Titel über dem Event. „Wirtschaft, Währung, Energie – Europas Herausforderungen im neuen Jahrzehnt“ wurden unter anderem von Günther Oettinger, Kommissar für Energie in Brüssel zu dieser Zeit, beleuchtet.

„Klima wandelt, Schwaben handelt“ hieß es vor neun Jahren auf dem IHK Sommerfest.

Die Vereinigten Staaten von Amerika waren zentrales Thema auf dem IHK Sommerfest 2009. Dr. Markus Günther, der damalige neue Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, mit jahrelanger Korrespondenz-Erfahrung, hielt die Hauptrede des Abends.