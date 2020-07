IHK Akademie Schwaben verkündet Start von Praxisstudien

Die IHK Akademie Schwaben setzt sich dafür ein, dass es in der Wirtschaft Mitarbeiter gibt, die in der Lage sind, Betriebsabläufe in ihrem Gesamtzusammenhang zu erkennen und zu beurteilen. Zum Beispiel soll das Praxisstudium zum Geprüften Industriefachwirt hierzu beitragen. Darin sollen den Teilnehmern erweiterte berufliche Kenntnisse auf der ganzen Breite des in einem Industriebetrieb erforderlichen kaufmännischen Wissens vermittelt werden.

Die Weiterbildung richtet sich an Industriekaufleute oder kaufmännische Mitarbeiter mit einschlägiger Berufserfahrung. Ziel ist die Qualifizierung zur Erfüllung qualifizierter Sachaufgaben und zur Übernahme von Leitungs- und Führungsaufgaben auf der mittleren Ebene.

Starttermin der Praxisstudien im Oktober

Praxisstudien in Vollzeit erschließen die neue berufliche Handlungskompetenz in kürzester Zeit. Mit bis zu 40 Unterrichtsstunden pro Woche ist die Prüfungsvorbereitung nach rund fünf Monaten bereits abgeschlossen. Unterricht ist montags bis freitags von 08:00 bis 15:00 Uhr. Die Vorbereitung auf diese öffentlich-rechtliche Prüfung ist mit Starttermin 12. Oktober 2020 in Memmingen geplant. Nach 604 Unterrichtsstunden wird die abschließende Prüfung zwischen März und Juni 2021 absolviert. Eine Vollzeitbeschäftigung werde in dieser Zeit nur schwer möglich sein. Die volle Konzentration soll der Weiterbildung gelten.

Förderung durch den Bund

In den meisten Fällen erhalten die Teilnehmer an Praxisstudiengängen eine attraktive Förderung durch das Aufstiegs-BAföG (AFBG). Bis zu 75 Prozent der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren können durch den Bund gefördert werden. Bei Vollzeitlehrgängen gibt es eine zusätzliche Unterstützung zum Lebensunterhalt, diese in Abhängigkeit von den persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen.

Über die IHK Akademie Schwaben

Unter dem Dach der IHK Schwaben wurde eine so betitelte „Akademie für alle", die IHK Akademie Schwaben, geschaffen. Mit einem differenzierten Weiterbildungsangebot könne sich hier ein Auszubildender bis zum Topmanager entwickeln. Inzwischen bietet die IHK Akademie Schwaben ortsnah Weiterbildung „aus der Praxis für die Praxis“ an elf Standorten in Bayerisch-Schwaben an. Jährlich nutzen rund17.500 Teilnehmer das Bildungsangebot von mehr als 1.800 Veranstaltungen.