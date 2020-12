Das waren die Spatenstiche und Grundsteinlegungen im Jahr 2020

Sheridanpark

Offizieller Startschuss für das Neubauprojekt „Sheridanpark I“: Die Wohnbaugruppe Augsburg baut am nördlichen Ende der ehemaligen Sheridan-Kaserne, zwischen Nestackerweg, John-May-Weg und Siegfried-Aufhäuser-Straße, eine Wohnanlage mit 109 geförderten Wohnungen.

Der Spezialist für Asphalt- und Tiefbau aus Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird in Dillingen eine eigene Zweigstelle errichten. Dabei werden neue Arbeitsplätze geschaffen. „Eine tolle Nachricht – gerade in dieser bewegten Zeit“, betont Oberbürgermeister Frank Kunz beim Spatenstich.

Auto Reichhardt

Auto Reichhardt setzt den Spatenstich auf dem Nol 11 in Haunstetten. Der symbolische Akt startet den Bau einer Halle mit Stellplätzen für schnelle Abschlepp-, Pannen- und Bergedienste im Großraum Augsburg. Es ist der Auftakt für eine Serie von vier Neubauten in Haunstetten und dem Güterverkehrszentrum (GVZ) Region Augsburg. Das Traditionsunternehmen richtet sich damit bis Ende 2021 auf Wachstum aus.

Olympiagelände Augsburg

Die Kanuslalom WM kann kommen. Bis zum Start 2022 sollen die Bauarbeiten am Olympiagelände in Augsburg abgeschlossen sein. Beim Spatenstich gaben unter anderem Oberbürgermeisterin Eva Weber und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Startschuss.

Auto Reichhardt startet den Neubau für Service und Logistik rund um Nutzfahrzeuge mit einem Spatenstich an der Karlsruher Straße im GVZ Region Augsburg. Die Fertigstellung der 1.200 Quadratmeter großen Halle mit Stellplätzen und Bürogebäude ist für Anfang 2021 geplant.

Brutschin-Conductor Allgäu GmbH

Am 8. Oktober erfolgte der Spatenstich in der Apfeltranger Straße in Kaufbeuren. Die Brutschin-Conductor Allgäu GmbH mit Sitz in Ludwigsburg bei Stuttgart erstellt in verschiedenen Bauabschnitten insgesamt 71 Reihenhäuser.

Günzburger Steigtechnik / Munk

Wo Munk drin ist, wird künftig auch „Munk“ draufstehen: Die Eigentümerfamilie der Günzburger Steigtechnik wird das Unternehmen unter ihrem Namen als Dachmarke führen. Im selben Zuge sind Ideen für diverse Vorhaben am Standort Günzburg entstanden, zu denen jetzt der erste Spatenstich erfolgte.