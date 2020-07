Spatenstich am Olympiapark in Augsburg ist gesetzt

Oberbürgermeisterin Eva Weber und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann beim Spatenstich am Olympiapark in Augsburg. Foto: Michael Ermark / B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Die Kanuslalom WM kann kommen. Bis zum Start 2022 sollen die Bauarbeiten am Olympiagelände in Augsburg abgeschlossen sein. Am Donnerstag gaben unter anderem Oberbürgermeisterin Eva Weber und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann den Startschuss