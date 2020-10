Spatenstich bei Brutschin-Conductor Allgäu in Kaufbeuren

Am 8. Oktober erfolgte der Spatenstich in der Apfeltranger Straße in Kaufbeuren. Die Brutschin-Conductor Allgäu GmbH mit Sitz in Ludwigsburg bei Stuttgart erstellt in drei bis vier Bauabschnitten insgesamt 71 Reihenhäuser. Die Erdarbeiten der ersten 21 Häuser sind bereits in vollem Gange und die Fertigstellung der Keller ist für dieses Jahr geplant. „Und sollte der Winter mild ausfallen, stehen die Chancen gut, dass bereits in einem Jahr die ersten Eigentümer einziehen können und sich über ihr neues Zuhause freuen dürfen“, betont Roland Görgens, Geschäftsführender Gesellschafter.

Folgeprojekt der Brutschin-Conductor Allgäu GmbH in Kaufbeuren

Görgens begrüßte zum Spatenstich Oberbürgermeister Stefan Bosse, als Vertreter der Stadt, Architekt Cornils Bartels sowie Handwerker und Vertriebsmitarbeiter. „Wir freuen uns sehr, nach unserem erfolgreichen Projekt in der Kemptener Straße mit damals 33 Einheiten, ein Folgeprojekt in dieser schönen Stadt gefunden zu haben. Die bisherige Brache und ein ‘wilder’ Parkplatz werden nun endlich ihrer Bestimmung zugeführt und entsprechend können wir heute vom langersehnten Spatenstich an dieser Örtlichkeit sprechen“, betont Görgens.

So ist das „Con Bravura“-Quartier geplant

Das Bauprojekt mit dem Namen „Con Bravura“ wird ein Wohnquartier. Jedes Haus verfügt über zwei Pkw-Stellplätze, bestehend aus einem Tiefgaragenstellplatz in der nahen gelegenen vorhandenen Tiefgarage und einem Carport oder einem Stellplatz im Freien. Alle Häuser sind zum Be- und Entladen direkt anfahrbar. Zudem stehen Besucherstellplätze, teilweise mit Anschlusssäulen für Elektromobilität, und ein Carsharing Konzept zur Verfügung. Zwei Arten von Reihenhäusern mit unterschiedlichen Größen stehen zur Auswahl. Unter der Bezeichnung „Piano“ verfügen die künftigen Bewohner über rund 115 Quadratmeter Wohnfläche und 35 Quadratmeter Kellerfläche. Die Variante „Andante“ ist mit etwa 133 Quadratmeter Wohnfläche und 40 Quadratmeter Kellerfläche die größere Alternative. Die Preise beginnen bei knapp 400.000,00 Euro bis ca. 489.000,00 Euro.

Verkaufsstand liegt bereits bei über 50 Prozent

„Mit diesen Häusern sprechen wir in erster Linie junge Familien an, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchten. Dank unserer innovativen Bauweise errichten wir unsere Reihenhäuser als ‘KfW Effizienzhäuser 55’. Ein niedriger Energieverbrauch sorgt entsprechend für geringere Verbrauchskosten. Ein eigens errichtetes Nahwärmekonzept mit einem Block-Heizkraftwerk erzeugt Strom und Wärme für die Häuser. Zusätzlich profitieren Käuferinnen und Käufer von staatlichen Fördergeldern. So ist neben zinsgünstigen Darlehen der KfW Bank auch ein Tilgungszuschuss von aktuell 18.000 Euro je Wohneinheit möglich. Wir freuen uns sehr über eine rege Nachfrage und weisen bereits einen Verkaufsstand von über 50 Prozent aus“, sagt Görgens.

Nachhaltige Bauweise

Der Faktor Nachhaltigkeit sei für die Brutschin-Conductor Allgäu GmbH nicht nur in Bezug auf Energieeffizienz von Bedeutung, sondern auch bei der Verwendung von Rohstoffen. So werde hauptsächlich der nachwachsende Rohstoff Holz bei der Hybridbauweise verwendet. „Die gesamte Gebäudehülle besteht aus Holz. Lediglich Decken und Trennwände zwischen den Häusern bestehen aus Schall- und Brandschutzgründen aus Beton. Denn Materialien dort einzusetzen, wo sie sinnvoll sind, ist großer Teil unserer nachhaltigen Firmenphilosophie“, erklärt Görgens.