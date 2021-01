Das waren unsere Top-Bildergalerien 2020: Teil 1

vbw Neujahrsempfang 2020 im Augsburger Rathaus

Mit über 500 Anmeldungen zum Neujahrsempfang läutete die vbw am 15. Januar das neue Jahr im Fuggersaal des Augsburger Rathauses ein

Beim 40. IHK Schwaben Neujahrsempfang in Augsburg kamen wieder zahlreiche Vertreter der regionalen Wirtschaft sowie Gäste aus der Politik zusammen, um auf das neue Jahr anzustoßen. Unter #GemeinsamZukunft blickte Präsident Andres Kopton auf die uns bevorstehenden Herausforderungen und Chancen.

afa 2020: ein Rundgang über die Messe

Vom 24. bis zum 28. Januar findet wieder die afa in der Messe Augsburg statt. Dieses Jahr liegt der Fokus besonders auf den Themen Tourismus und Sport. Die Sonderschauen Vietnam und Destination USA gehören zu den Highlights.

Showa Denko plant in Meitingen 140 Stellen abzubauen. Gegen das Aus der Produktion haben zahlreiche Mitarbeiter am Mittwoch demonstrieren.

Die Aussteller der FMB Süd Messe in Augsburg 2020

Auf der FMB-Süd präsentieren Aussteller das gesamte Spektrum der Zulieferindustrie für Maschinenbau und Industrie.

Westhouse Augsburg feiert Richtfest

In Augsburg-Kriegshaber entsteht das Westhouse Augsburg, ein multifunktionales Veranstaltungs- und Begegnungszentrums für Augsburg. Beim Richtfest präsentierte der Bauherr, die 4Wände GmbH, den aktuellen Stand.

Die 32. Augsburger Immobilientage haben begonnen. In drei Messehallen präsentieren sich Betriebe rund um das diesjährige Motto „Wohnen und arbeiten in einer starken Region“.

Der Valentinsempfang des Handelsverbandes Bayern 2020

Beim diesjährigen Valentinsempfang des Handelsverbandes hatten die Gäste Zeit zum Netzwerken. Bernd Brenner, HBE Bezirksvorsitzender, begrüßte die Anwesenden im Textil- und Industriemuseum Augsburg.

BVMW Jahresauftakt 2020 im Audi Zentrum Augsburg

Am 19. Februar lud der BVMW zum traditionellen Jahresauftakt in das Audi Zentrum Augsburg ein. Auch dieses Mal war die Veranstaltung wieder ausgebucht.

Die Gäste beim 46. Augsburger Konjunkturgespräch

Beim 46. Augsburger Konjunkturgespräch der IHK Schwaben drehte sich alles um dem Dreiklang „Wirtschaft. Politik. System. Ursachen und Wirkungen der Weltwirtschaft".

50-jähriges Jubiläum bei milon

Beim 50. Jubiläum von milon wurde nicht nur auf das langjährige Bestehen des Unternehmens angestoßen. Auch über die Kooperation mit five sind die Beteiligten glücklich.

