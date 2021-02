Ein Rückblick auf die Augsburger Neujahrsempfänge 2020

vbw Neujahrsempfang 2020 im Augsburger Rathaus Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Knapp 500 Vertretern aus Politik, Unternehmen, Verwaltung und Medien folgten der Einladung der schwäbischen Arbeitgeberverbände zum 26. Neujahrsempfang ins Augsburger Rathaus. Gastredner war 2020 vbw-Präsident Wolfram Hatz Gastredner. Thema des Abends: die digitale Transformation und deren Herausforderungen.

40. IHK Schwaben Neujahrsempfang im Kongress am Park

Gemeinsam mit rund 1.000 der wichtigsten Entscheider aus Bayerisch-Schwaben begrüßte die IHK Schwaben am 21. Januar das neue Jahrzehnt. Spannend für viele Gäste: der erste große Auftritt des neuen Hauptgeschäftsführers, Dr. Marc Lucassen.

Zahlreiche Mitglieder und weitere ausgewählte mittelständische Unternehmer und Persönlichkeiten trafen sich zum traditionellen Jahresauftakt des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW). Richard Lang, Leiter des BVMW Kreisverbandes für Stadt und Landkreis Augsburg, begrüßte die Gäste im Audi Zentrum Augsburg mit einem Blick auf das Jahr 2020.

Der Valentinsempfang des Handelsverbands 2020

Am 14. Februar fand der 20. Valentinsempfang des Handelsverbandes Bayern (HBE) im Textilmuseum Augsburg statt. Gastredner Prof. Dr. Thomas Schwartz, der in Mering als Pfarrer arbeitet, beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der richtigen Definition von Werten.

Die IHK Schwaben und der vbw wollten 2021 nicht mit ihrer alt bewährten Tradition brechen und die Neujahrsempfänge ausfallen lassen. Aber in Corona-Zeiten war ein Präsenzevent undenkbar. Daher ließen sich beide was einfallen.

Am 14. Januar fand der traditionelle Neujahrsempfang der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) aufgrund der Corona-Pandemie online statt. Bei der 27. Ausführung der Veranstaltung begrüßte Philipp Erwein Prinz von der Leyen, Vorsitzender der vbw Bezirksgruppe Schwaben, die Gäste aus dem Home-Office.

2021 kommt der Neujahrsempfang der IHK Schwaben per Post

Doch die IHK Schwaben wollte 2021 nicht mit ihrer bewährten Tradition brechen: Daher kam der Neujahrsempfang in diesem Jahr in einem Briefumschlag zu den „Gästen“. Darin enthalten: eine digitale Videobroschüre samt Botschaft des IHK-Präsidenten und des Hauptgeschäftsführers