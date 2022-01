Das ist der neue Chef von SGL Carbon in Meitingen

Nach dem Wechsel von Dr. Markus Partik zum Gersthofener Industriepark hat die Meitinger SGL Carbon einen neuen Niederlassungsleiter. Mit Wirkung zum 17. Januar 2022 hat Rüdiger Krieger die Nachfolge von Partik angetreten. Zusätzlich übernahm er auch die Leitung der weltweiten Corporate-Funktion Production Technology, Safety and Environment (PTSE) der SGL Carbon. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Krieger war bei ZF Friedrichshafen tätig

Krieger ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau der Fachhochschule Ulm und hat einen Master of Business Administration in Leadership Development. Er kommt mit langjähriger internationaler Erfahrung in den Bereichen Produktion, Lean und Transformation Management in unser Unternehmen. Vor seinem Wechsel zur SGL Carbon, war er bei der ZF Friedrichshafen AG und der Robert Bosch GmbH in verschiedenen Führungspositionen tätig.

SGL Carbon ist wieder auf Kurs

Hinter SGL Carbon liegen schwierige Jahre. Im August 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass die Ziele für 2019 nicht erreicht werden. Die Ist-Zahlen für Juli 2019 zeigten eine signifikante Abweichung zu den Erwartungen. Grund dafür waren Planungsfehler. Als Konsequenz ist der damalige Vorstandsvorsitzende, Dr. Jürgen Köhler, zum 31. August zurückgetreten.

Danach kam die Corona-Krise, die dem Unternehmen deutlich zusetzte. SGL Carbon rutschte in die roten Zahlen. Daraufhin kündigte der Vorstand ein umfangreiches Sparprogramm an. Insgesamt 500 Arbeitsplätze plant der Konzern abzubauen.

Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal 2021 bei SGL im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Und das obwohl das Unternehmen die gestiegene Preise für Rohstoffe, Energie, Transport und Logistik nur teilweise an seine Kunden weitergeben konnte.