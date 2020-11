SGL Carbon streicht Stellen – Meitingen betroffen?

Nachdem SGL Carbon mit Standort in Meitingen bereits Ende Oktober verkündet hat, den 5-Jahres-Plan zu korrigieren, hat das Unternehmen nun eine Schockmeldung preisgegeben: Bis zum Jahr 2023 sollen mehr als 100 Millionen Euro eingespart werden. „Diese Einsparungen setzen sich zusammen aus einem geplanten sozialverträglichen Personalabbau von über 500 Mitarbeitern und umfangreichen Sachkosteneinsparungen vor allem in den Bereichen Reisekosten, Beraterkosten sowie externe Dienstleistungen“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung von SGL.

„Dagegen wächst das Geschäft mit der Windenergie deutlich stärker als antizipiert. Diese Veränderung im Produktmix führt zu einem niedrigeren mittelfristigen Ergebnis bei CFM im Vergleich zur alten 5-Jahresplanung.“ Diese Abweichungen zum vorherigen 5-Jahresplan haben laut dem Unternehmen dazu geführt, dass eine Wertigkeitsüberprüfung durchgeführt wurde. Daraus habe sich ein nicht zahlungswirksamer Minderungsaufwand von 80-100 Millionen abgezeichnet.

„Im aktuellen Stand der 5-Jahresplanung, die sich derzeit in der Erstellung befindet, zeichnen sich bereits heute signifikante Abweichungen vor allem in den Marktsegmenten Automobil, Luftfahrt und Windenergie im Geschäftsbereich Composites – Fibers & Materials (CFM) ab. Die Entwicklung bei Automobil und Luftfahrt wird auch pandemiebedingt niedriger als im letzten 5-Jahresplan erwartet“, heißt es weiter.

Einsparungen für Standort Meitingen aktuell noch unklar

Wie schwer das Restrukturierungsprogramm den größten Standort in Meitingen trifft, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 5000 Mitarbeiter, in Meitingen sind es rund 1000.

Über SGL Carbon

SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus gibt es Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.