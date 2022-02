MVV Industriepark Gersthofen begrüßt neuen Geschäftsführer

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH hat wieder eine Doppelspitze: Am 15. Februar ist Dr. Markus Partik in die Geschäftsführung der Standortbetreibergesellschaft eingetreten und ist seither für die technischen Bereiche verantwortlich. Die kaufmännische Geschäftsführung des Unternehmens liegt unverändert in den Händen von Holger Amberg, der seinen neuen Kollegen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MVV in Gersthofen herzlich willkommen heißt.

„Ich freue mich, dass ich meine Erfahrung jetzt in die Leitung eines erfolgreichen und in der Region bekannten Unternehmens einbringen kann und stelle mich gerne den neuen Aufgaben und Herausforderungen und den Menschen, die hier auf mich warten“, sagt der neue Geschäftsführer. In den nächsten Tagen steht das Kennenlernen seiner Zuständigkeitsbereiche und des Management-Teams sowie der Standort-Kunden auf dem Programm, meldet der Industriepark Gersthofen.

Dr. Markus Partik (53) ist in Karlsruhe geboren, hat in Nordrhein-Westfalen Chemie studiert und in dem Fach promoviert. Seinen beruflichen Werdegang hat er bei SGL in Meitingen begonnen, wo er nach verschiedenen operativen Tätigkeiten im In- und Ausland zuletzt als Standortleiter und als technischer Geschäftsführer der SGL Carbon GmbH tätig war.