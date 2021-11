So hat sich SGL Carbon aus der Krise gewirtschaftet

Nach Konzernumsätzen im ersten Quartal 2021 von 241,5 Millionen Euro und im zweiten Quartal 2021 von 255,2 Millionen Euro bestätigt das dritte Quartal 2021 mit 246,8 Millionen Euro die erfreuliche Umsatzentwicklung der SGL Carbon mit Standort in Meitingen im Landkreis Augsburg. Aufgrund anziehender Nachfrage aus nahezu allen Marktsegmenten erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres auf insgesamt 743,5 Millionen Euro. Dies entspricht laut dem Unternehmen einer Steigerung zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum von 8,8 Prozent.

Als größter Geschäftsbereich mit einem Anteil am Konzernumsatz von 44,7 Prozent steuerte laut SGL der Bereich Graphite Solutions (GS) 332,7 Millionen Euro zum Konzernumsatz der ersten neun Monate 2021 bei. Der Umsatzanstieg von 8,0 Prozent basiert insbesondere auf der positiven Entwicklung der wichtigen Marktsegmente Halbleiter & LED sowie Automobil- & Transportindustrie. Die Geschäftsbereiche Carbon Fibers und Composite Solutions trugen 244,7 Millionen Euro beziehungsweise 92,1 Millionen Euro zum Konzernumsatz bei und profitierten in erster Linie von der gestiegenen Nachfrage aus der Automobilindustrie. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz bei Carbon Fibers um 9,5 Prozent und bei Composite Solutions sogar um 51,7 Prozent. Lediglich der Geschäftsbereich Process Technology konnte mit einem Umsatzrückgang von 4,9 Prozent auf 62,1 Millionen Euro noch nicht am generellen wirtschaftlichen Aufwärtstrend partizipieren.

Das bereinigte EBITDA der SGL Carbon verbesserte sich im Neunmonatsvergleich um 59,1 Prozent auf 108,5 Millionen Euro. Gestiegene Umsätze in nahezu allen Geschäfts-bereichen, eine damit verbundene höhere Auslastung und margenstarke Neuaufträge aus der Automobilindustrie im Bereich Composite Solutions trugen ebenso zur Ergebnisverbesserung bei, wie die erzielten Kosteneinsparungen aus der Ende 2020 eingeleiteten Transformation. Negative Effekte aufgrund deutlich gestiegener Rohstoff- und Energiepreise belasteten hingegen das bereinigte EBITDA, insbesondere im isolierten dritten Quartal 2021.

Nicht im bereinigten EBITDA enthalten sind Einmaleffekte und Sondereinflüsse von insgesamt 6,2 Millionen Euro. Diese setzen sich zusammen aus Einmaleffekten von 21,7 Millionen Euro, hauptsächlich aus Verkaufserträgen von zwei nicht betriebsnotwendigen Grundstücken, saldiert um negative Sondereinflüsse in Höhe von insgesamt 15,5 Millionen Euro.

Das EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2021 ebenfalls deutlich auf 71,8 Millionen Euro gegenüber 24,8 Millionen in der Vorjahresperiode. Neben den oben genannten positiven Effekten resultiert der EBIT-Anstieg auch aus den um 9,2 Millionen Euro auf 42,9 Millionen Euro gesunkenen Abschreibungen infolge des Ende 2020 durchgeführten Impairments.

Basierend auf der positiven Geschäftsentwicklung, den Erfolgen der Transformation sowie Einmaleffekten von 21,7 Millionen Euro, davon 19,5 Millionen Euro aus dem Verkauf zweier Grundstücke, ergibt sich nach neun Monaten in 2021 ein Konzernergebnis von 42,6 Millionen Euro.

Die Nettofinanzschulden der SGL Carbon verminderten sich zum 30. September 2021 um 33,1 Prozent auf 191,6 Millionen Euro gegenüber dem Jahresende 2020. Wesentlich für diese Entwicklung war der Anstieg der liquiden Mittel um 95,0 Millionen Euro auf 236,8 Millionen Euro. Dieser basiert vor allem auf einem positiven Free Cashflow, der infolge des positiven Geschäftsverlaufes als auch aufgrund der genannten Einmaleffekte deutlich um 60,1 Millionen Euro auf 122,5 Millionen Euro angestiegen ist.

Das Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens betrug zum 30. September 2021 308,4 Millionen Euro und erhöhte sich damit um 39,7 Prozent im Vergleich zum Ende des letzten Geschäfts-jahres. Entsprechend erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 22,7 Prozent.

Der Ende 2020 eingeleitete Restrukturierungs- und Transformationsprozess der SGL Carbon hat einen wesentlichen Teil zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft beigetragen. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres schmälerten gestiegene Preise für Rohstoffe, Energie sowie Transport und Logistik die erzielten Einsparungen, da diese nur teilweise und/oder zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden konnten.

„Für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres 2021 sehen wir, auch aufgrund der bereits erhaltenen Auftragseingänge, nur noch begrenzte Marktrisiken. Auch die negativen Auswirkungen auf die kommunizierte Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 aufgrund erhöhter Rohstoff-, Energie- und Transportkosten erachten wir aus heutiger Sicht als begrenzt. Hierbei unterstellen wir keine erneute Verschlechterung der Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie“, heißt es aus dem Unternehmen über eine Prognose über das noch laufende Jahr 2021. Entsprechend der oben gemachten Ausführungen bestätig SGL Carbon die am 13. Juli 2021 gemachte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021.