Neuer Leiter der SGL Carbon in Meitingen im Landratsamt Augsburg

Mitte Januar trat Rüdiger Krieger die Nachfolge von Dr. Markus Partik an und hat somit die Standortleitung der SGL Carbon in Meitingen sowie die Leitung der weltweiten Corporate-Funktion Production Technology, Safety and Environment (PTSE) der SGL Carbon übernommen.

Aus diesem Anlass lud Landrat Martin Sailer den neuen Werkleiter ins Landratsamt Augsburg zur persönlichen Vorstellung und einem ersten Meinungsaustausch über verschiedene Themen ein. Dabei spielten laut Pressemitteilung vor allem die aktuellen Entwicklungen sowie die künftigen Planungen des SGL-Standorts in Meitingen eine Rolle.

Deshalb sei auch Meitingens Erster Bürgermeister Dr. Michael Higl anwesend gewesen. „Sie leiten nun einen der größten und wichtigsten Arbeitgeber in unserer Region. Für Ihren neuen Aufgabenbereich wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit sowie einen regelmäßigen Austausch mit Ihnen“, hieß Landrat Martin Sailer den neuen Standortleiter herzlich willkommen.

Zum Interview mit dem neuen Standortleiter