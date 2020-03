Augsburg: Firmenkontaktmesse Pyramid findet nicht statt

Mehr als 120 Studierende haben in den vergangenen zehn Monaten an der Firmenkontaktmesse gearbeitet. Über 180 Aussteller und mehr als 3.500 Studierende wurden zu der Ausstellung erwartet. Um die Gesundheit der Besucher und Aussteller zu schützen, wurde nach Rücksprache mit der Hochschulleitung, die Messe abgesagt.

Gemeinsame Lösung in der schwierigen Zeit

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Kooperation und hoffen, Sie im nächsten Jahr als Aussteller begrüßen zu dürfen“, verkündet die Projektleitung auf der Homepage der Pyramid. „Wir stehen in ständiger Absprache mit der Hochschule Augsburg, um eine gemeinsame Lösung in dieser schwierigen Zeit zu finden. Bis dahin bitten wir Sie um Geduld. Wir werden Sie in den kommenden Wochen detailliert über das weitere Vorgehen informieren“

Mehr Anmeldungen als in den letzten Jahren

Zum 30. Jubiläum sollte die Pyramid dieses Jahr erstmals auf dem Gelände der Messe Augsburg stattfinden. Das hat Projektleiterin Ann-Sophie Ruhwedel Anfang des Jahres im Interview verraten. Außerdem hat sie erzählt, dass sich 2020 mehr Firmen für die Teilnahme an der Messe angemeldet hatten, als in den letzten Jahren. Nun wurde die Messe abgesagt. Damit bleibt sie jedoch nicht die einzige.

Weitere abgesagte Veranstaltungen

Erst kürzlich wurde auch der Augsburger M-net Firmenlauf aufgrund des Corona-Virus verschoben. An der Messe Friedrichshafen stehen bereits Ausweichtermine für die Frühjahrsmesse, die Aquafisch, die Luftfahrtmesse AERO , die all about automation und weitere Messen fest. Aber es gibt auch Firmen, die auf digitale Kanäle zurückgreifen: Nach der Absage der LogiMAT 2020 in Stuttgart präsentiert Grenzebach seine Neuheiten für die Intralogistik-Branche auf digitalen Kanälen direkt aus dem eigenen Innovation Center in Hamlar. Das sind nur einige der Veranstaltungen, die aufgrund des Corona-Virus abgesagt werden mussten.