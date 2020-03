So reagieren Kemptener Betriebe auf die aktuelle Situation

Die aktuelle Situation macht sich auch in der Wirtschaft bemerkbar. Auf Grund der Ausgangbeschränkung mussten viele Unternehmen schließen. Dem wollen viele Kemptner Unternehmen entgegenwirken.

Lieferdienste und Onlineshops

Laut aktuellen Regelungen können Betriebe, die Lieferungen oder Abholungen anbieten, geöffnet bleiben. So sind nun viele Unternehmen aus Kempten auf genau diese Konzepte umgestiegen. Um einen Überblick über das aktuelle Angebot zu geben, sammelt die Stadt Kempten nun alle Teilnehmer in einer Übersicht.

Idee hinter der Aktion

Bereits nach dem ersten Aufruf zu dieser Aktion, haben sich zahlreiche Betriebe, Einzelhändler und Gastronomen gemeldet. Die Übersicht dazu lässt sich auf der Website der Stadt finden. Die Idee und das Ziel sei es, dass Bewohner Kemptens so Unternehmen vor Ort unterstützen können, ohne sich selbst oder andere zu gefährden. So können sie nun weiter in der Stadt einkaufen und vor Ort bestellen, oder gar nicht erst das Haus verlassen.

Vor allem die Onlineshops sollen auch denen entgegen kommen die das Haus nicht verlassen dürfen. So werde zudem an Risikogruppen und an die unter Quarantäne-Stehenden gedacht.

Übersicht wird laufend aktualisiert

Die Liste über die Teilnehmenden Betriebe werde fortlaufend aktualisiert. Sollte jemand ein Angebot für Lieferdienste oder Onlineshops kennen, welches noch nicht aufgeführt wurde, könne sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt Kempten wenden.