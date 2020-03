Grenzebach präsentiert Neuheiten auf Online-Messestand

Nach der Absage der LogiMAT 2020 in Stuttgart präsentiert sich Grenzebach online. Foto: Grenzebach

Nach der Absage der LogiMAT 2020 in Stuttgart präsentiert Grenzebach seine Neuheiten für die Intralogistik-Branche auf digitalen Kanälen direkt aus dem eigenen Innovation Center in Hamlar. Erstmals in der 60-jährigen Firmengeschichte wurde ein kompletter Messestand direkt auf dem eigenen Firmengelände aufgebaut.