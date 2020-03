AERO Friedrichshafen: Neuer Termin steht fest

Anfang März gab die Messe Friedrichshafen bekannt, die Luftfahrtmesse AERO aufgrund der Corona-Krise zu verschieben. Seitdem habe sie viele Überlegungen zur Verlegung auf einen späteren Termin unternommen. Das gab die Messe am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Die Leitmesse der allgemeinen Luftfahrt wird nun am 14. bis 17. April 2021 stattfinden.

„Weder der Kalender der Messe Friedrichshafen noch die Termine innerhalb der Branche hätten eine problemlose Verschiebung auf den Sommer oder Herbst dieses Jahres zugelassen. Nach Abwägung aller Pros und Kontras sehen wir einen Termin in 2021 als den einzig vernünftigen und für die gesamte Branche tragbaren Weg", erklärt AERO-Bereichsleiter Roland Bosch die Entscheidung.

Diese Messen werden ebenfalls verschoben/ sind abgesagt: