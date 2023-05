Das war der Mädchenzukunftstag 2023 bei der Noerpel-Gruppe in Ulm

Girls-Day 2023

Die Noerpel-Gruppe informierte am Girls Day Mädchen und junge Frauen über Ausbildungs- und Karriere-Chancen in der Logistik. Foto: Noerpel

Am 27. April 2023 fand der Girls Day auch bei Noerpel am Unternehmenshauptsitz in Ulm statt. Das Motto dieses Jahr: „Ich werde Chefin“. Unter diesem Gesichtspunkt hatten 23 Mädchen die Möglichkeit sich über Ausbildung und Karriere in der Transport- und Logistikbranche zu informieren. Die Logistikbranche gilt nach wie vor als Männerbranche. Noerpel ist daher bemüht das Interesse junger Frauen an der Branche zu erhöhen und möchte zeigen, dass auch als Frau eine Karriere in der Logistik möglich ist – auch in der Führungsebene.

Ablauf des Girls-Days

Zuerst konnten sich die jungen Teilnehmerinnen bei einer Führung den Umschlags- und Lagerlogistikbereich anschauen. Anschließend gab es Informationen über die unterschiedlichen Ausbildungen und Berufe bei der Noerpel-Gruppe. Danach folgte ein Speed-Dating mit Frauen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen in Führungspositionen. Frauen aus der Geschäftsleitung, dem administrativen und operativen Bereich informierten über Ausbildung und Karriere und standen Rede und Antwort zum Arbeitsalltag und dem beruflichen Werdegang der Frauen. Auch zum dualen Studium bei Noerpel gab es Informationen. Die Ausbildungsleiterin der Noerpel-Gruppe in Ulm sowie eine duale Studentin beantworteten dafür alle Fragen der Teilnehmerinnen. Neben allen Informationen zu Beruf und Ausbildung, wurden außerdem alle persönlichen Fragen der Mädchen beantwortet.

Führungsposition als Frau

Der Girls-Day biete die Möglichkeit, jungen Frauen die verschiedenen Berufsfelder in der Logistik vorzustellen. „Unser Ziel ist, mehr Frauen für unser Familienunternehmen zu gewinnen“, sagt Judith Noerpel-Schneider. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir an diesem Tag einige Teilnehmerinnen von einem Karrierestart bei uns überzeugen konnten.“