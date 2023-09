Samt Mitarbeiter: Ulmer Noerpel-Gruppe übernimmt Wehner Logistics

Expansion

Seit 1. September 2023 gehört Wehner Logistics zur Noerpel-Gruppe (von links): Jan Wehner, Mark Wehner und Lucas Noerpel-Schneider. Foto: Noerpel-Gruppe

Das Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Ulm nimmt die Wehner Logistics GmbH & Co. KG in seine Firmengruppe auf. Welchen Geschäftsbereich Noerpel dadurch aufbauen will.