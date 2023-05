Fabio La Rossa ist neu im Führungsteam Sparkasse Ulm

Personalie

Fabio La Rossa, das neue stellvertredende Vorstandsmitglied. Foto: Sparkasse Ulm

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Ulm hat zum 1. Mai 2023 Fabio La Rossa zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes bestellt. In den letzten drei Jahre hat er die dafür erforderlichen Kenntnisse erworben. Der 46-Jährige kommt aus dem Alb-Donau-Kreis.

Werdegang in der Sparkasse Ulm

La Rossa arbeitet bereits seit fast dreißig Jahren in der Ulmer Sparkasse und leitet seit 2022 den Bereich Vertriebsmanagement. Schon 2014 war er als Gebietsdirektor in einer verantwortungsvollen Position. Seit 2019 ist La Rossa Marktbereichsleiter bei der Sparkasse Ulm. Zuvor hatte er diverse Stationen im Privatkunden- und Baufinanzierungsbereich durchlaufen.

Karrierechancen bei der Sparkasse Ulm

Fabio La Rossas Werdegang ist ein Beispiel für die Karrierechancen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bei der Sparkasse Ulm von Beginn an nicht nur vielfältige fachliche Möglichkeiten hatte, sondern mich darüber hinaus auch persönlich erfolgreich Schritt für Schritt weiterentwickeln konnte“. 1992 begann La Rossa mit seiner Ausbildung als Bankkaufmann bei der Sparkasse Ulm. Die Identifikation mit „seinem“ Ausbildungsbetrieb und seiner Heimatregion könnte kaum größer sein: „Umso mehr freue ich mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin dafür zu sorgen, dass sich die Menschen im Alb-Donau-Kreis und in Ulm auch in Zukunft in allen finanziellen Fragen auf uns als Ansprechpartner verlassen können“, sagt La Rossa.