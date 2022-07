Das plant Rösle für seinen Neubau am Standort Marktoberdorf

Spatenstich

Ein Bild des Spatenstiches der Noerpel Gruppe. Bild: Noerpel.

Ein neues Lager, neue Büroräume, ein neues Outlet und eine Koch- und Grillschule mit genügend Platz für Events und Händlerschulungen: Die Pläne für den Rösle - Neubau in Marktoberdorf wirken vielversprechend. Was das Familienunternehmen konkret geplant hat.

Am 20. Mai 2022 setzte das Unternehmen feierlich den ersten Spatenstich für das Projekt, das Ende 2023 bereits abgeschlossen sein soll. „Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Neubau nicht nur eine Investition in die Zukunft von Rösle zu tätigen, sondern uns auch gleichzeitig zu unserem Standort in Marktoberdorf bekennen zu können“, erläutert Henning Klempp, Geschäftsführer von Rösle.

Auch der Shop bekommt neue Räume

Gleichzeitig ist der Neubau mit dem geplanten neuen Lager eine wichtige Investition in die Logistik des Unternehmens und unterstützt bei der Automatisierung von Prozessen. Auch der bisherige Rösle Shop Allgäu bekommt neue Räumlichkeiten, gleich über zwei Stockwerke um genügend Platz für das breite Sortiment aus den Bereichen Küche und BBQ zu haben.

Jährlicher Umsatz von 120 Millionen Euro

Bereits seit 1888 ist der Rösle Firmensitz in Marktoberdorf. Gegründet als Spenglerei erweiterte das Familienunternehmen 1903 sein Sortiment und startete den Vertrieb von Küchenzubehör. 2012 kam das BBQ-Segment hinzu, sodass Rösle heute Küchenhelfer, Kochgeschirr, Grillgeräte und -zubehör vertreibt. Gemeinsam mit Gromö und dem Unternehmen Frank Bauelemente bildet das Unternehmen die Rösle Group mit 250 Mitarbeitern einem jährlichen Umsatz von rund 120 Millionen Euro.

Das neue Highlight auf dem Dach

„Insgesamt bauen wir hier ein Objekt, welches dafür sorgt, dass wir mit unserem Familienunternehmen am Puls der Zeit bleiben. Und die im Neubau integrierte neue Koch- und Grillschule bietet auch genügend Platz für Events und Händlerschulungen“, sagt Klempp. Ein ganz besonderes Highlight entsteht auf dem Dach: „Wir freuen uns schon sehr auf unsere neue Rooftop-Terrasse, die ebenfalls für Events genutzt werden kann.“