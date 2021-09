Berger begrüßt Auszubildende an vier Standorten

Viele Branchen und Regionen bangen um Nachwuchskräfte. Die Pandemie sorgt auch dieses Jahr für einen Auszubildendenmangel in Bayerisch-Schwaben. Dabei ist es für Unternehmen überlebenswichtig sich für die Zukunft jung aufzustellen. Die interne Lehre mit anschließender Übernahme schafft kompetentes Personal und Perspektiven. Auch bei Berger Holding GmbH & Co. KG setzt man auf den Nachwuchs. An vier verschiedenen Standorten konnte man zum 1. September insgesamt 34 Jugendliche in Empfang nehmen.

Laut einer Pressemitteilung genießt die Ausbildung junger Menschen intern einen hohen Stellenwert. Ein diverses Stellenangebot greift verschiedenste Berufszweige auf. Im Unternehmen werden organisatorische Kenntnisse Industriekaufleuten und Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement vermittelt. Technische Kompetenzen dürfen sich Neuankömmlinge als Elektroniker, Zerspannungsmechaniker, Fachkraft für Metalltechnik und Mechatroniker aneignen. Aber auch Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachinformatiker für Systemintegration oder Maschinen- und Anlagenführer können ihre Lehre bei Berger vollziehen.

Am Standort Wertach wurden sechs Azubis empfangen. Foto: Berger Holding

Berger möchte mit den Nachwuchskräften nicht nur seine eigene Unternehmenszukunft sichern. Die Auszubildenden nehmen wiederholt an verschiedenen Projekten teil, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Unter anderem ist das Unternehmen Partner des „Green Teams“ der Uni Stuttgart. Auch das Pflanzen von Bäumen und Züchten von Bienen fallen in den Tätigkeitsbereich der Azubis. In den kommenden Jahren werden die Schulabgänger nun auf den Berufseinstieg vorbereitet. Möglicherweise ist ihnen dann mit einer Übernahme auch schon die erste Festanstellung sicher. In Memmingen, Ottobeuren, Wertach und Ummendorf wird an vier Standorten der Lehrbetrieb stattfinden.