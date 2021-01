Monheimer Hama verkündet neuen Geschäftsführer für Tochterfirma

Die Hama Technics AG in Volketswil, die Schweizer Tochterfirma des deutschen Zubehörspezialisten Hama, steht unter neuer Führung. Ab sofort zeichnet Mike Guler (50) als Geschäftsführer verantwortlich. Er übernimmt die Leitung von Sarah Fuchs, die das Unternehmen nach fünf erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

„Ich bin stolz, ein Teil der internationalen Hama Familie zu sein und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und den engen Austausch mit unseren Schweizer Handelspartnern“, betont der neue Geschäftsführer der Hama Technics AG. Mike Guler ist seit 30 Jahren in der Branche tätig und bekleidete verschiedene Führungsfunktionen in Vertrieb und Einkauf, unter anderem als Geschäftsführer bei Media Markt.

Erst im Juli des letzten Jahres hat auch der Standort in Monheim verkündet, einen neuen Geschäftsführer an die Spitze des Unternehmens gerufen zu haben. Der 45-jährge Christian Sokcevic wurde zum Geschäftsführer der Monheimer Hama GmbH & Co KG. Sokcevic, von 1999 bis 2017 bei Panasonic tätig, gehört er bereits seit April 2018 als Prokurist der Geschäftsleitung des Zubehörspezialisten an und leitet seit dem Jahr 2020 gemeinsam mit Christoph Thomas, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, das international tätige Unternehmen. Im Interview hat er verraten, wohin er Hama künftig lenken möchte und wie Corona das Unternehmen beeinflusst hat.

1923 gegründet, ist Hama heute mit rund 18.000 Produkten einer der führenden Zubehöranbieter für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Computer, Foto und Haushalt. Allein am deutschen Stammsitz im bayerischen Monheim arbeiten 1.500 Mitarbeiter. Damit ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber im Donau-Ries. Weltweit beschäftigt Hama rund 2.500 Mitarbeiter. Mit 19 ausländischen Standorten, zahlreichen Handelsvertretungen sowie eigenen Produktionsstätten ist Hama weltweit mit seinen Produkten präsent.