Kreissparkasse Augsburg hat neuen Direktor Unternehmenskunden

Gerhard Rohde hat zum 1. Januar 2021 die Leitung des Bereichs Unternehmenskunden bei der Kreissparkasse Augsburg übernommen. Er folgt damit auf Dr. Wolfgang Zettl, der zum Jahresanfang seine Tätigkeit im Vorstand der Kreissparkasse aufgenommen hat. Seine Spezialgebiete sind erneuerbare Energien und E-Mobilität.

Berufliche Laufbahn des neuen Direktors Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für seine neue Aufgabe bringe Gerhard Rohde langjährige Erfahrung mit: Seit dem Jahr 1993 ist er bei der Kreissparkasse Augsburg beschäftigt, davon die letzten 20 Jahre im Unternehmenskundengeschäft. Von 2005 an leitete er gemeinsam mit seinem Vorgänger den Bereich Unternehmenskunden als dessen Stellvertreter. Rohdes Ziel dabei sei es gewesen, die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden fortzuführen und weiterzuentwickeln. Er sehe in der Wirtschaftsregion Augsburg gute Wachstumschancen – trotz der gegenwärtigen Corona-Pandemie. „Wir haben hier einen prosperierenden Wirtschaftsraum mit einem gesunden Mittelstand“, betont Rohde. Der 52-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt in Biberbach im Landkreis Augsburg.

Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien und E-Mobilität Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Sein besonderes Interesse gelte dabei den beiden Zukunftsthemen erneuerbare Energien und E-Mobilität. Rohde habe laut Aussage des Kreditinstituts einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass die Kreissparkasse auf diesen Gebieten bereits Wissen und Erfahrung sammelte, bevor diese im Fokus von Gesellschaft und Öffentlichkeit standen. Mittlerweile nimmt das Institut hier eine Vorreiterrolle ein. Rohde habe unter anderem ein Netzwerk von Experten mit aufgebaut, die Unternehmen wie auch Kommunen bei der effizienten Energienutzung und Vernetzung beraten oder sich auf Förderungen und Zuschüsse spezialisiert haben.

Das hat sich die Bank zum Ziel gesetzt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Analog zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie verbindet Gerhard Rohde in seiner neuen Position die Kontinuität der Kundenbeziehungen mit dem Vorantreiben von Innovationen und Zukunftsthemen“, sagt Richard Fank, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Augsburg. Im November 2020 kündigte die Kreissparkasse Augsburg im Rahmen einer Selbstverpflichtung an, bis 2035 CO2-neutral zu werden. Die Bank habe es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen und Kommunen in der Region auf ihrem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften zu begleiten und zu unterstützen.