Kreissparkasse Augsburg stellt neues Vorstandsmitglied vor

Die Kreissparkasse Augsburg hat ihr Vorstandsteam verändert: Zum 1. Januar hat Dr. Wolfgang Zettl seine Tätigkeit im Vorstand des Kreditinstituts aufgenommen. Unter seiner Leitung möchte die Kreissparkasse ihre digitalen Beratungs- und Serviceangebote weiter ausbauen und gleichzeitig ihre regionale Verbundenheit sowie die persönliche Nähe zu ihren Kunden stärken.

Zettl begann seine Laufbahn bei der Kreissparkasse Augsburg im Jahr 1999. Seit 2005 leitete er den Bereich Unternehmenskunden, wo er sich mit der Beratung von Akquisitionsfinanzierungen im Rahmen von Unternehmenskäufen und -verkäufen befasste. Von 2010 an gehörte er zudem als stellvertretendes Mitglied dem Vorstand an. Der 55-jährige promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt in seiner Heimatstadt Friedberg.

Digitale Dienstleistungen und persönliche Nähe

Im Vorstand werde Zettl insbesondere die Digitalisierung der Bankgeschäfte für Privatkunden weiter vorantreiben. „Das Kundencenter ist eine Erfolgsgeschichte“, betont Zettl. „Anliegen und Wünsche werden hier am Telefon sehr schnell und unbürokratisch bearbeitet – ohne dass der Kunde die Geschäftsstelle aufsuchen muss.“ Die Kreissparkasse plane, ihre digitalen Service- und Beratungsleistungen weiter zu stärken und neuen Kundengruppen zugänglich zu machen. Organisatorisch zeige sich laut dem Kreditinstitut die Bedeutung der digitalen Einheiten darin, dass diese in Zukunft unter einheitlicher Leitung gebündelt werden. Diese berichtet direkt an Zettl als Vorstandsmitglied.

Auch wenn die Nachfrage nach digitalen Services kontinuierlich steige, wolle die Kreissparkasse auch künftig mit ihren Geschäftsstellen vor Ort verfügbar bleiben. „Die Nähe zu unseren Kunden ist unser großer Pluspunkt“, sagt Zettl. „Unsere digitalen Angebote sparen Zeit und Wege. Aber bei Bedarf haben unsere Kunden immer einen Sparkassenmitarbeiter als Ansprechpartner an ihrer Seite – persönlich, telefonisch oder digital.“ Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit soll der Bereich Private Banking sein. Auch hier setze die Kreissparkasse auf persönliche Betreuung: „Unsere Beraterinnen und Berater kennen ihre Kunden und können so gemeinsam mit ihnen ein optimales Vermögensmanagement planen, das sich eng an den individuellen Wünschen und der aktuellen Lebenssituation orientiert“, betont Zettl.

Durch die Berufung von Zettl in den Vorstand sichert die Kreissparkasse die Kontinuität in der Geschäftsführung. „Dr. Wolfgang Zettl bringt langjährige Erfahrung mit und ist hervorragend vernetzt“, sagt Richard Fank, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Augsburg. „Mit seiner Arbeit im Vorstand wird er dazu beitragen, dass wir als Kreissparkasse unseren erfolgreichen Weg weiter fortsetzen und gleichzeitig wichtige Zukunftsthemen noch stärker verfolgen können.“

Insgesamt besteht der oberste Führungskreis der Kreissparkasse Augsburg nun aus sieben Mitgliedern. Die drei Vorstände Richard Fank (Vorsitzender), Horst Schönfeld (stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Wolfgang Zettl werden durch ihre vier Stellvertreter unterstützt: Peter Mayr, Direktor Firmen- und Gewerbekunden, Rainer Hörath, Gebietsdirektor sowie Markus Bayer, Direktor Sparkassen-Vermögensmanagement und Jürgen Käsmayr, Direktor Freie Berufe.