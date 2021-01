Multivac verkündet neue Personalie für Tochterfirma

Zum Beginn des neuen Jahres 2021 hat Siew Keat Tung zusätzlich zu seiner Funktion als Managing Director von Multivac Malaysia die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Multivac Singapur übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Soon Heng (Robin) Lim werde die Geschäfte übergeben und das Unternehmen Ende Februar 2021 verlassen.

Siew Keat Tung ist seit September 2008 für Multivac tätig, zunächst als Sales Director im Bereich Medical & Pharmaceutical Solutions, dann als General Manager der Betriebsstätte in Malaysia. Mit Gründung der Tochtergesellschaft Multivac Malaysia im Dezember 2016 ist er zum Managing Director berufen worden. In seiner Funktion als Geschäftsführer von Multivac Singapur übernimmt Siew Keat Tung auch die Verantwortung für die Betriebsstätten in Indonesien und den Philippinen. Dabei wird er von den jeweiligen Country Managern unterstützt.

„Wir danken Herrn Soon Heng (Robin) Lim herzlich für seinen Beitrag Multivac in der Region erfolgreich zu etablieren“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac. „Mit strategischer Weitsicht und Führungsstärke hat er die Tochtergesellschaften in Singapur, Vietnam, Indonesien, den Philippinen gegründet und personell aufgebaut, und zuletzt die Betriebsstätte in Vietnam als Tochtergesellschaft etabliert. Damit hat er einen signifikanten Beitrag für den Erfolg von Multivac in Asien geleistet. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Die Unternehmensgruppe verfügt in der Region Asien/ Pazifik über ein umfassendes Vertriebs- und Servicenetzwerk mit zwölf Niederlassungen und mehr als 300 Mitarbeitern, das in den letzten Jahren stetig erweitert wurde. Dazu zählt auch ein Trainings- und Anwendungszentrum in Malaysia.

Multivac ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Die Multivac Gruppe beschäftigt weltweit etwa 6.500 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind es etwa 2.300 Mitarbeiter. Mit über 80 Tochtergesellschaften ist das Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten. Mehr als 1.000 Berater und Service-Techniker in aller Welt stellen ihr Know-how und ihre Erfahrung in den Dienst des Kunden und sorgen für eine maximale Verfügbarkeit aller installierten Multivac Maschinen.