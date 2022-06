KW22: Das sind die Highlights aus Nordschwaben

Jeden Mittwoch wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Nordschwaben. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Nordschwaben

Südzucker-Tochtergesellschaft Beneo übernimmt Meatless B.V.

Die Südzucker-Tochtergesellschaft Beneo hat eine Kaufvereinbarung zum vollständigen Erwerb des niederländischen Unternehmens Meatless vereinbart. Das derzeitige Management wird auch nach der Transaktion im Amt bleiben. Was dieser Kauf für die Zukunft des Unternehmens bedeutet.

MTC Micro Tech aus Dillingen feiert Jubiläum

Die MTC Micro Tech Components aus Dillingen an der Donau feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum und blickt auf drei Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurück. Ein genauerer Blick auf die Entwicklung des Unternehmens und wie es in die Zukunft blickt.

Freibad Wertingen startet Badesaison mit freiem Eintritt

Das Wertinger Freibad eröffnete nach den zwei Corona-Jahren wieder planmäßig am Samstag, den 28. Mai 2022 seine Badesaison. Genauere Informationen zu Öffnungszeiten, Beschränkungen, der Besucherzahl und den Vorverkauf von Saisonkarten.

Hans-Leipelt-Schule Donauwörth: Auszeichnungen für Schülerinnen

Der Förderverein der Hans-Leipelt-Schule prämiert die Seminararbeiten von vier Schülerinnen. Welche Themen wurden ausgezeichnet? Ein Überblick über die erreichten Leistungen.

