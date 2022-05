Freibad Wertingen startet Badesaison mit freiem Eintritt

Das Personal des Freibades und des Betriebshofes bringen bis zu diesem Tag das Schwimmbecken, das Kinderbecken und die Außenanlagen auf Vordermann. Für die kleinen Badegäste wurde der Spielplatzbereich des Freibads mit einem neuen Multifunktionsspielgerät ausgestattet. Am Eröffnungstag gilt im Wertinger Freibad freier Eintritt für alle Besucher.

Das sind die Öffnungszeiten

Der Kiosk wird weiterhin vom bisherigen Pächter betrieben. Dieser wird mit seiner Mannschaft wieder mit einem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Badegäste und Besucher sorgen. Das Bad ist täglich von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. Einlass in das Freibad wird Besuchern bis um 19.00 Uhr (Kassenschluss) gewährt. Bei schlechtem Wetter sind die Öffnungszeiten von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Beschränkte Besucheranzahl

Es gelten nach derzeitigem Rechtsstand keinerlei Zutritts- oder sonstige Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Lediglich aus Sicherheitsgründen und um den anwesenden Badegästen einen möglichst angenehmen Aufenthalt im Freibad zu ermöglichen, wird die Besucheranzahl der sich gleichzeitig im Freibad aufhaltenden Badegäste auf 800 Personen begrenzt.

Vorverkauf von Jahreskarten

Die Eintrittspreise bleiben auch heuer unverändert. Eine Auflistung der Eintrittspreise sind im Internet zu finden. Dieses Jahr werden nach der zweijährigen, pandemiebedingten Pause wieder Jahres bzw. Saisonkarten angeboten. Der Vorverkauf für die Jahres- und 10-er-Karten findet an der Freibadkasse zu folgenden Zeiten statt: Dienstag, den 24.05. von 13.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch, den 25.05. von 08.00 bis 13.00 Uhr sowie Freitag, den 27.05. von 08.00 bis 14.00 Uhr. Bezahlt werden können die Karten dort entweder per EC-Karte oder in bar. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf an der Kasse nach Eröffnung des Bades gewährleisten zu können, bittet das Kassenteam des Freibades ausdrücklich darum, von der Möglichkeit des Vorverkaufs insbesondere der Jahreskarten Gebrauch zu machen.