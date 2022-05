MTC Micro Tech aus Dillingen feiert Jubiläum

Als Hersteller von Lösungen für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und das thermische Management (TCP) liefert MTC Abschirmungs- und Metallkomponenten sowie Wärmeleitmaterialien an die gesamte Elektroindustrie.

Der Geschäftsführer ist positiv gestimmt

Hierzu zählen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie beispielsweise E-Mobility, Medizintechnik, erneuerbare Energien, Industrie 4.0 und Telekommunikation. Matthias Kronmüller, Geschäftsführer der MTC, blickt positiv in die Zukunft: „In einer hochtechnologischen Welt mit empfindlichen elektronischen Systemen machen unsere Komponenten oft den entscheidenden Unterschied für den sicheren und zuverlässigen Betrieb. Namhafte Kunden weltweit setzen hierbei auf unsere langjährige Erfahrung in diesem anspruchsvollen Bereich.“

Meilensteine der Unternehmensgeschichte

Gegründet im Jahr 1992, begann die Geschichte des Dillinger Unternehmens zunächst mit dem Vertrieb von Fahrschulfunksystemen. Schon bald kamen Produkte für die Chipentwicklung und das Leiterplattenlayout sowie IP-Cores hinzu. Im Jahr 2000 erfolgte dann eine richtungsweisende Entscheidung, sich zukünftig ausschließlich auf EMV-Abschirmmaterialien zu konzentrieren. In den folgenden Jahren wurden die Bereiche EMV-Abschirmlösungen und EMV-Metallteile erweitert und hierfür eigene Produktionsstätten in Deutschland sowie Südkorea errichtet. Seit 2009 unterhält MTC zudem eine Niederlassung in Hongkong. Im Jahr 2011 erfolgte dann der Verkauf des bis dahin inhabergeführten Unternehmens an die discoverIE plc, wonach MTC auch weiterhin eigenständig agierte. Thermisch leitende Materialien für das Wärmemanagement ergänzen seit 2012 als dritte Säule das MTC-Produktportfolio.

Die Menschen machen den Unterschied

Das stetige Wachstum des Dillinger Unternehmens ermöglichte über die letzten 30 Jahre hinweg mehrere Umzüge in immer größere Räumlichkeiten, einhergehend mit der Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazitäten. Auch das europaweite Vertriebsnetzwerk wurde immer weiter ausgebaut. Darüber hinaus investiere MTC kontinuierlich in das eigene Team. Alle Abteilungen wurden in den vergangenen Jahren personell erweitert. Aktuell sind am Standort in Dillingen 40 Mitarbeiter beschäftigt. Laut Matthias Kronmüller wird alles dafür getan, um den Mitarbeitern persönlich und fachlich das Optimum an Weiterbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Auch als Ausbildungsbetrieb habe sich MTC einen Namen gemacht und sowohl eine Schulpartnerschaft mit der Donau-Realschule Lauingen als auch eine Hochschulkooperation mit der DHBW Heidenheim etabliert.