Das 9-Euro-Ticket kommt auch im Landkreis Dillingen

Auf Fahrgäste mit bestehenden Zeitkartenabonnements kommt dabei kein zusätzlicher Aufwand zu. Das 9-Euro-Ticket ist Teil des „Energiekosten Entlastungspaketes“, mit dem die Bundesregierung Bürger vor dem Hintergrund der zuletzt massiv gestiegenen Verbraucherpreise für Energie und Kraftstoff finanziell unterstützen will.

Das Ticket gilt deutschlandweit

Das Sonderticket ist für die drei Monate Juni, Juli und August 2022 zum Preis von jeweils 9 Euro pro Monat erhältlich. Das Ticket gilt nicht nur im Landkreis Dillingen oder im jeweiligen Verkaufsgebiet, sondern ist deutschlandweit in allen Bussen und Bahnen im Regional- und Nahverkehr (2. Klasse) nutzbar. Ausgenommen sind Verbindungen im Fernverkehr mit ICE, IC und EC.

9-Euro Ticket ist personengebunden

Das 9-Euro-Ticket ist im Verkehrsgebiet des sogenannten Altlandkreises Dillingen direkt bei den Fahrern im Bus erhältlich. Zudem kann das Ticket vorab zu den üblichen Öffnungszeiten im Betrieb der Schwabenbus GmbH in Dillingen gekauft werden. Das Ticket kann für jede Person ab sechs Jahren erworben werden und gilt immer vom ersten bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats. Eine Kündigung ist nicht erforderlich. Es handelt sich um personengebundene, nicht übertragbare Fahrkarten. Ebenso berechtigt das Ticket nicht zur Fahrradmitnahme. Umtausch und Rückerstattung sind ausgeschlossen.

Abonnement- Nutzern wird der Differenzbetrag erstattet

Bei Nutzern eines Zeitkartenabonnements erfolgt automatisch eine Absenkung auf 9 Euro die Erstattung des Differenzbetrages. Gleichzeitig bleiben alle Abo-Vorteile im ursprünglich gekauften Gebiet erhalten. Die Umstellung und die Erstattung erfolgen automatisch, sodass sich die Fahrgäste um nichts weiter kümmern müssen.

Hier ist das Ticket erhältlich

Das 9-Euro-Ticket ist auch bei den Fahrern des Stadtbusses Dillingen und des AVV erhältlich. Der AVV bietet das 9-Euro-Ticket zudem auch an den Automaten im Kundencenter sowie in den Online-Shops der AVV-Apps an. Zum ersten September 2022 erfolgt jeweils automatisch die Rückkehr zum Regeltarif.