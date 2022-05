Südzucker-Tochtergesellschaft Beneo übernimmt Meatless B.V.

Im Rahmen der Konzernstrategie 2026 Plus hat die Südzucker-Gruppe Proteine auf pflanzlicher Basis als ein Schwerpunkthema definiert. Die Akquisition von Meatless unterstützt die Zielsetzung Südzuckers, sich von einem großtechnischen Verarbeiter landwirtschaftlicher Rohstoffe hin zu einem führenden Partner für pflanzenbasierte Lösungen zu entwickeln.

Pflanzenbasierte Nahrung ist im Trend

Die wachsende Weltbevölkerung und der damit einhergehende erhöhte Proteinbedarf sowie der allgemeine Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung lassen pflanzenbasierten Produkten eine entscheidende Rolle zukommen. Eine Antwort auf diesen Trend biete Beneo bereits mit seinem als Fleischersatz nutzbaren texturierten Weizenprotein, das am Standort Wanze in Belgien hergestellt wird.

Das Produktionsverfahren von Meatless

Das 2005 gegründete Unternehmen Meatless hat selbst ein Produktionsverfahren entwickelt, mit dem sich Texturate auf Basis von Reis, Weizen, Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen, Quinoa und weiteren Rohstoffen erzeugen lassen. So entstehen geschmacklich neutrale Produkte mit weißer Farbgebung, die in gefrorener oder getrockneter Form als pflanzliche Alternative im Bereich Fisch- und Fleischersatz zum Einsatz kommen. Diese sollen nicht nur mit Blick auf das Tierwohl, sondern insbesondere auch ökologisch erhebliche Vorteile mit sich bringen.

Ausweitung der Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln

Auch rohstoffseitig seien diverse Schnittpunkte zu Aktivitäten innerhalb der Südzucker-Gruppe existent. Neben dem bestehenden Geschäft an texturiertem Weizenprotein und der geplanten neuen Produktionsanlage der Beneo zur Herstellung von Proteinkonzentrat am Standort Offstein in Rheinland-Pfalz sei der Erwerb von Meatless ein weiterer Kernbestandteil zur zügigen Ausweitung der Aktivitäten rund um den Megatrend pflanzlicher Proteine.