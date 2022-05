KW21: Das sind die Highlights aus Nordschwaben

Jeden Mittwoch wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Nordschwaben. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Nordschwaben

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Südzucker steigert sein Ergebnis deutlich

Ist die Krise für das Unternehmen vorbei? Die aktuellen Geschäftszahlen lassen dies vermuten. Welche Segmente für das gute Ergebnis sorgen.

Grünbeck feiert Richtfest für Logistikzentrum in Höchstädt

Seit über 70 Jahren ist die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchstädt an der Donau zu verorten. Damit das so bleibt ist der Ausbau des Standorts im vollen Gange. Wie weit das Unternehmen nach sieben Monaten Bauzeit gekommen ist.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

IHK verleiht Jugendförderpreis im Landkreis Donau-Ries

Die IHK Schwaben verleiht wieder einen Jugendförderpreis der Wirtschaft an erfolgreiche Jugendliche im Landkreis Donau-Ries. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Juni. Wie hoch die Preissumme ist und wie man sich bewerben kann.

Varta unterstützt Deutschen Gehörlosen-Sportverband

Die Varta AG setzt die Unterstützung des Deutschen Gehörlosen-Sportverbands fort, der auch dieses Jahr wieder mit rund 180 Kaderathleten an den Deaflympics teilnehmen wird. Knapp 3.000 Sportler haben im brasilianischen Caxias do Sul bei der 24. Austragung des Wettkampfes teilgenommen. Wie die Kooperation mit Varta genau aussieht.

Sie wollen keine weiteren Wirtschaftshighlights aus Nordschwaben und ganz Bayerisch-Schwaben verpassen?