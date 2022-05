IHK verleiht Jugendförderpreis im Landkreis Donau-Ries

Die IHK-Regionalversammlung Donau-Ries vergibt in diesem Jahr wieder den „Förderpreis der Wirtschaft für Jugendliche in Berufsausbildung“.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Hervorragende Prüfungsergebnisse sind gefragt

Dieser Ehrenpreis wird an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Donau-Ries vergeben, die „herausragende Leistungen“ in der beruflichen Bildung gezeigt haben. Damit sind insbesondere hervorragende Prüfungsergebnisse bei der Ausbildungsabschlussprüfung oder beim erfolgreichen Abschluss eines berufsbegleitenden Lehrgangs gemeint.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Preisträger werden mit 1.000 Euro honoriert

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert, eine Jury entscheidet über dessen Zuerkennung. „Mit dieser Auszeichnung möchten wir den Leistungsgedanken und die Leistungsmotivation in der Jugend fördern und stärken“, so Franz Leinfelder, Vorsitzender der Jury des Jugendförderpreis. Bis zum 30. Juni läuft noch die Bewerbungsfrist. Die Verleihung findet im Herbst 2022 in würdigem Rahmen statt.

IHK-Ausbildung ist Voraussetzung

Interessierte müssen ihre Aus- und Weiterbildung in einem IHK-Ausbildungsberuf erfolgreich abgeschlossen haben oder in einer weiteren Fortbildung stehen bzw. diese anstreben. Der Ausbildungsbetrieb muss den Sitz oder die Zweigniederlassung im Landkreis Donau-Ries haben. Einbezogen in die Wertung werden auch besondere Erfolge bei regionalen, nationalen oder internationalen Berufswettbewerben. Berücksichtigung finden ebenso bemerkenswerte Erfolge des beruflichen Engagements junger Leute oder besondere kulturelle bzw. soziale Leistungen, soweit diese in einem Zusammenhang mit der gewerblichen Wirtschaft stehen.