Varta unterstützt Deutschen Gehörlosen-Sportverband

Seit mehreren Jahren fördert die Varta AG gemeinsam mit der Tochtermarke Power One für Hörgerätebatterien den Deutschen Gehörlosen-Sportverband, um Menschen mit Hörminderung zu unterstützen. Die Partnerschaft soll bei der Individualförderung der Sportler unterstützen, bei der Anschaffung von sportspezifischem Equipment zur Steigerung der technischen Fähigkeiten helfen und zusätzliche Infrastruktur für Ernährungsberatung oder Coaching schaffen.

Ziel des Verbandes ist es, die Leistungssportler ziel- und leistungsorientiert auf die Teilnahme an internationalen Sportveranstaltungen vorzubereiten und erfolgreich abschließen zu lassen. Darüber hinaus hat sich der Verband die Nachwuchsarbeit zum Schwerpunkt gemacht, um junge Talente langsam an die europäische beziehungsweise Weltspitze im Gehörlosensport heranzuführen.

Weshalb Varta den Sportverband unterstützt

Der Deutsche Gehörlosen-Sportverband ist der Dachverband für Sport mit hörgeschädigten Menschen. Schwerpunkt auf nationaler Ebene sind die Durchführung von Deutschen Meisterschaften in allen der 23 vom Verband angebotenen Sportarten.

Torsten Schmerer, General Manager Microbatteries bei Varta erklärte hierzu: „Die Kooperation mit dem Deutschen Gehörlosen Sportverband e.V. ist uns schon immer ein besonderes Anliegen. Wir freuen uns, mit der Zusammenarbeit die Leistung der Sportler und des Verbands unterstützen zu können. Performance und zuverlässige Höchstleistung machen die DNA von Varta mit aus und die Partnerschaft macht genau das erlebbar. Wir treten jeden Tag an, um mit unseren Produkten wie Hörgerätebatterien die beste Leistung bieten zu können.“ Außerdem ergänzte er: „Wir wollen Menschen mit Hörminderung oder Hörverlust die Möglichkeit für ein erfülltes Leben bieten. Wir engagieren uns hier vielseitig auch in weltweiten Projekten. Als Technologieführer bei den primären Hörgerätebatterien steht Varta im engen Austausch mit den Hörgeräteherstellern und forscht permanent, um unsere Produkte immer weiterzuentwickeln und sie an die sich ständig wandelnden Anforderungen anzupassen.“

Hier kommen die Microbatterien außerdem zum Einsatz

Varta ist im Bereich der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterien einer der Technologieführer, die auch in leistungsstarken Hörgeräten Einsatz finden. Varta Microbatterieprodukte mit unterschiedlichen Technologien sind noch in weiteren Anwendungen vertreten, zum Beispiel in kabellosen Geräten wie Headsets, Sport- und Fitness Tracking und im Bereich Gesundheitsmonitoring.