Unternehmen in Thierhaupten erhalten Besuch vom Augsburger Landrat

Firmenbesuch

Firmenbesuch bei der Müscha Alu-Guß GmbH. Foto: Julia Pietsch

Augsburger Landrat Martin Sailer besucht mit Bürgermeister Toni Brugger zwei Familienbetriebe in Thierhaupten. Sailer besucht in seiner Position regelmäßig Unternehmen im Landkreis Augsburg, um sich ein Bild von deren Konzepten und Verfahren zu machen. Kürzlich besuchte er in Thierhaupten zu diesem Zweck die Müscha Alu-Guß GmbH & Co. KG und die Barl Maschinenbau GmbH.

Besuch in zwei traditionsreichen Unternehmen

Beide Unternehmen sind in der Baubranche tätig und in Thierhaupten ansässig. Vor mehr als 45 Jahren begann hier auch die Geschichte der Müscha Alu-Guß GmbH, die seit dem Ansprechpartner für Alugießerei und Kokillenbau ist. Das Unternehmen beschäftigt 33 Mitarbeitende und einen Auszubildenden. Bürgermeister Brugger und Landrat Sailer wurden während dem Besuch von den Geschäftsführerinnen Doris Wanner und Sandra Zimmerer durch die Räumlichkeiten geführt. Im Familienbetrieb arbeitet bereits die vierte Generation mit, worauf die beiden Geschäftsführerinnen besonders stolz sind. Landrat Martin Sailer betonte, wie wichtig solche Traditionsunternehmen für den Landkreis Augsburg seien.

Neben der Müscha Alu-Guß GmbH in Thierhaupten besuchte Sailer auch die Barl Maschinenbau GmbH. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist auf Schüttguttechnik spezialisiert und beliefert Kunden weltweit. Barl Maschinenbau beschäftigt 40 Mitarbeitende und drei Auszubildende und hat erst kürzlich in eine Umstellung im Bereich Energie investiert. Es wurde ein neues Heizhaus mit Fernwärmeleitung gebaut, das Heizsystem wurde von Öl auf Hackschnitzel umgestellt und eine 40 qm große Solaranlage wurde gebaut. Doch es gibt noch weitere Änderungen: Denn Geschäftsführer Helmut Barl bereitet derzeit die Firmenübergabe an die nächste Generation vor. „Uns ist es wichtig, dass das Unternehmen in der Familie weitergeführt wird. Überdies möchten wir auch weiterhin die Fachkräfte aus Thierhaupten und Umgebung fördern, damit diese hier verwurzelt bleiben können.“, erklärt der Geschäftsführer. Auch hier sprach Landrat Sailer Lob für das Unternehmen aus, besonders für den gemeingesellschaftlichen Heimatgedanken des Geschäftsführers.

Landrat Martin Sailer begeistert

Sailer war von beiden in Thierhaupten ansässigen Unternehmen beeindruckt. Er lobte besonders, dass beide Familienunternehmen ihren Werten treu blieben, sich aber gleichzeitig an moderne Herausforderungen wie den Klimawandel und die Digitalisierung anpassen würden.